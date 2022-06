Rock in Roma, i concerti della settimana dal 20 al 26 giugno

I concerti di Rock in Roma della prossima settimana (dal 20 al 26 giugno)

Lunedì 20 giugno: BUSH; special guest: Melancholia (Ippodromo delle Capannelle)

Martedì 21 giugno: LAZZA (Ippodromo delle Capannelle)

Giovedì 23 giugno: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + ROVERE (Ippodromo delle Capannelle)

Venerdì 24 giugno: SHIVA + PAKY + RHOVE; opening: Nerissima Serpe (Ippodromo delle Capannelle)

Sabato 25 giugno: QUEEN AT THE OPERA (Ippodromo delle Capannelle)

Domenica 26 giugno: GUE (Ippodromo delle Capannelle)

BUSH

Special guest: MELANCHOLIA

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 20 GIUGNO 2022

Apertura porte h 19:00 Inizio concerto h 21.45

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO: € 31,00

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.54.22.08.70 – Info diversamente abili: 06.54.22.08.70

Sul palco di ROCK IN ROMA ci sono anche i Bush, live il 20 giugno all’Ippodromo delle Capannelle: la rock band inglese multi-platino presenterà dal vivo “The Kingdom”, il disco uscito durante la pandemia nel maggio 2020.

Special guest i MELANCHOLIA, la giovane band italiana che sta conquistando la penisola a suon di concerti sold out e che presenterà live il nuovo EP “SLEEP MODE”, uscito il 18 marzo per RADAR label & Mgmt.

I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, su dice.fm. I biglietti già acquistati restano validi per la data di Rock in Roma.

Con una discografia che include album rock monumentali come SIXTEEN STONE(1994), sei volte disco di platino, RAZORBLADE SUITCASE (1996), tre volte disco di platino e THE SCIENCE OF THINGS (1999), i BUSH hanno venduto quasi 20 milioni di dischi solo negli Stati Uniti e in Canada. Hanno anche compilato un’incredibile serie di 18 singoli consecutivi nella Top 40 delle classifiche Modern Rock e Mainstream Rock. Undici di questi hanno raggiunto la Top 5, sei dei quali hanno raggiunto il numero 1: “Comedown”, “Glycerine”, “Machinehead”, “Swallowed”, “The Chemicals Between Us” e “The Sound of Winter”. Quest’ultima ha fatto la storia delle radio rock come la prima canzone auto-registrata ad arrivare al numero 1 di Alternative Radio, dove ha trascorso 6 settimane in cima alla classifica. La canzone è apparsa sul “comeback album” del 2011, THE SEA OF MEMORIES, che era il primo album in studio dei BUSH in dieci anni. Quell’anno Billboard ha pubblicato una storia sulla band con il titolo “Come se non se ne fossero mai andati” – un titolo appropriato, dato che il quartetto multi-platino (il cantante/cantautore/chitarrista Gavin Rossdale, il chitarrista Chris Traynor, il batterista Robin Goodridge e il bassista Corey Britz) ha prontamente ripreso da dove aveva lasciato. Da allora hanno continuato a dominare le radio rock e a suonare spettacoli sold-out al pubblico di tutto il mondo. La band ha poi lavorato al seguito di Black And White Rainbows del 2017, che la rivista People ha definito come “un ritorno trionfale”. L’ultimo album The Kingdom, anticipato dal singolo “Flowers On A Grave” co-prodotto da Gavin Rossdale e Erik Ron, ha rinnovato il dna e il passato glorioso della band con un sound ancora più corposo e irruento. Il disco contiene anche Bullet Holes, brano contenuto nella colonna sonora del film John Wick 3 – Parabellum, il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves.

—-

LAZZA

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 21 GIUGNO 2022

Apertura porte h 19:00 Inizio concerto h 21.45

Prezzo biglietti

POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + € 3,75 d.p.

SILVER TICKET: € 40,00 + 6,00

Biglietto + Soundcheck ore 18.00 + Meet & Greet con Artista

GOLD TICKET: € 70,00 + 10,50 d.p.

Biglietto + Soundcheck ore 18.00 + Meet & Greet con Artista + Special Merchandising dedicato + Ingresso Area Vip

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Ticketone autorizzati

Tel. 06.54.22.08.70 – Info diversamente abili: 06.54.22.08.70

A ROCK IN ROMA c’è anche Lazza, che torna sul palco in grande stile: l’artista si esibirà il 21 giugno 2022 all’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti sono disponibili in prevendita su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

A distanza di tre anni dal suo album di debutto Re Mida, Lazza torna sulla scena rap italiana con un nuovo progetto discografico, anticipato dal nuovo singolo OUV3RTURE, accompagnato dal videoclip su YouTube. Disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e download, OUV3RTURE è un brano in cui Lazza incastra le rime ormai tratto distintivo del suo stile inseguendo, come in una lotta tra le parti, la melodia del pianoforte, per poi esplodere nel ritornello in una sorprendente base a firma di Low Kidd. Un primo, quasi intimo e preziosissimo tassello che andrà a comporre un mosaico più grande in arrivo ad aprile, di cui Lazza ci svela pian piano i dettagli, a cominciare dall’esplosivo featuring con Geolier in NESSUNO.

Il nuovo album di inediti, SIRIO, rappresenta un viaggio introspettivo di 17 tracce nello spazio e nell’Io del rapper milanese. Proprio come la stella Sirio è composta da due elementi che la rendono fra le più brillanti del firmamento, anche il talento di Lazza è frutto di una dualità che lo rende uno degli artisti più luminosi della scena rap italiana contemporanea: fra le tracce che comporranno l’album traspare la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, contrapposta alla volontà di non voler scendere a compromessi per esprimersi attraverso la sua musica, come anche il desiderio di non rinnegare le sue origini nonostante il successo raggiunto (Da un albero stacchi solo un ramo / quando sono salde le radici). Un viaggio pieno di sfumature che inizia oggi, che è anche e soprattutto un’esperienza interiore per Lazza, e che promette di continuare a lungo.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – ROVERE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – ROVERE ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 23 GIUGNO 2022

Apertura porte h 18:30 Inizio concerti h 20.00

Prezzo biglietti

POSTO UNICO IN PIEDI: € 28,00 + 4,20 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Ticketone autorizzati

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

A Rock in Roma, sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle, la musica de La Rappresentante di Lista e dei rovere: il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e il gruppo indie pop si esibiranno il 23 giugno 2022.

La data estiva dei rovere è il recupero del concerto inizialmente previsto per il 10 marzo 2022 all’Orion.

I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

LRDL è pronta a portare in tutta Italia – insieme al suo repertorio decennale – “MY MAMMA CIAO CIAO EDITION” (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), la riedizione digitale disponibile su tutte le piattaforme dell’ultimo album “My Mamma”, uscito lo scorso 5 marzo 2021 durante l’esperienza sanremese con “Amare”, che si arricchisce di due nuovi brani: “CIAO CIAO”, in gara alla 72sima edizione del Festival e già certificato Disco di Platino, e “BE MY BABY”, il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

Dopo l’incredibile successo sanremese con “CIAO CIAO”, il progetto fondato nel 2011 dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, torna sui palchi dei più importanti festival e rassegne estive. LRDL si prepara così a riabbracciare il proprio pubblico e annuncia le prime date della stagione di MyM – CIAO CIAO EDITION, che farà tappa a Rock in Roma il 23 giugno; sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “CIAO CIAO”. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi martedì 2 marzo su ticketone.it e nei circuiti abituali.

I rovere, con oltre 35 milioni di stream e un Disco d’oro, raccontano i vent’anni negli anni ‘20 come nessun altro sa fare. Un successo generazionale, capace fin da subito di conquistare ogni età, dalle persone nate davanti alla TV con peter pan e bim bum bam a quelle alle prese, da adolescenti, con lo smartphone, le notifiche che non arrivano, le pene d’amore ai tempi del “tadb”.

—-

SHIVA + PAKY + RHOVE

opening NERISSIMA SERPE

SHIVA + PAKY + RHOVE

opening NERISSIMA SERPE

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 24 GIUGNO 2022

Apertura porte h 17:00 Inizio concerti h 18.30

Prezzo biglietti

POSTO UNICO IN PIEDI: € 25,00 + 3,75 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

A Rock in Roma una data all’insegna del sound più innovativo della scena urban italiana: SHIVA + PAKY + RHOVE si esibiranno il 24 giugno all’Ippodromo delle Capannelle. Ad aprire i concerti dei tre artisti di tendenza sarà Nerissima Serpe.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 11.00 di lunedì 4 aprile, e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 11.00 di giovedì 7 aprile.

Paky, Shiva & Rhove insieme sullo stesso palco; i tre artisti, che stanno cambiando le regole di gioco della scena rap/trap italiana, sono pronti a regalare uno spettacolo nello spettacolo per Rock in Roma. Tre nomi che porteranno sui palchi estivi una scarica di “hit” che renderà ancora più bollente questa estate! Cosa succederà? Uno spettacolo assicurato quando questi talenti divideranno lo “stage” garantendo uno degli show più innovativi e richiesti di questo 2002. Una unica voce rappresentata dalle loro differenti peculiarità stilistiche che ha come minimo comune denominatore la voglia dopo questi due anni difficili di rimettere al centro il divertimento!.

—-

QUEEN AT THE OPERA

QUEEN AT THE OPERA

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 25 GIUGNO 2022

Apertura porte h 19:00 Inizio concerti h 21.00

Prezzo biglietti

POSTO UNICO IN PIEDI: € 35,00 + 5,25 d.p

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

A ROCK IN ROMA arriva l’esperienza unica di QUEEN AT THE OPERA, dal vivo il 25 giugno 2022 all’Ippodromo delle Capannelle, show interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

Uno show che ha esordito con una tournée internazionale nel 2015, raccogliendo standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa, quando ha dovuto fermarsi all’apice del suo successo. Ora Queen at the Opera rinasce con la forza del rock.

Un battito dei piedi all’unisono come un battito del cuore è quello che i Queen avevano promesso al grido di “We will rock you”. Uno spettacolo dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti in un concerto straordinario, senza una sbavatura. Luci, effetti visivi e orchestra dal vivo completano questo spettacolo che vanta seguaci fedelissimi. Sul palco si alternano voci di un ensemble di vocalist, e tra i cantanti ci sono vere star della musica teatrale come Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e Giada Sabellico; in qualche occasione, anche guest star.

Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust – arrangiati dal Maestro Piero Gallo con sempre nuove sfumature – restano l’asse portante dello spettacolo nato da un’idea di Simone Scorcelletti e prodotto da Duncan Eventi, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare. Il tutto è impreziosito da un suggestivo visual show, che rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente.

Un successo in crescendo, per una produzione nata ancor prima del film Bohemian Rapsody. Queen at the Opera si distingue, infatti, da ogni tipo di tributo perché perpetua, dilata e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen, e questo è il motivo per cui continua ad avere il favore del pubblico.

Il tour prevede tappe nelle migliori arene italiane, a testimoniare l’assoluto rilievo che si è ritagliato nel mondo degli eventi.

—-

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 26 GIUGNO 2022 GUÉ

ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 26 GIUGNO 2022 Apertura porte h 19:30Inizio concerto h 22.00 Prezzo biglietti POSTO UNICO IN PIEDI: € 30,00 + € 4,50 d.p.

Apertura porte h 19:30 Inizio concerto h 22.00

Prezzo biglietti

POSTO UNICO IN PIEDI: € 30,00 + € 4,50 d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com e su dice.fm

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.54.22.08.70 – Info diversamente abili: 06.54.22.08.70

Torna il ROCK IL ROMA con l’annuncio di una nuova data: GUÉ si esibirà sul palco del festival tra i più importanti in Europa il 26 giugno 2022, live a Roma al’Ippodromo del Capannelle.

I biglietti sono disponibili in prevendita su rockinroma.com, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

Dopo aver annunciato il sold-out della data-evento al Fabrique di Milano per il 20 dicembre 2021, a meno di una settimana dall’apertura delle prevendite, sono annunciate oggi due nuove date estive, una milanese (24 giugno 2022 al Carroponte) e una capitolina (26 giugno 2022 al Rock in Roma).

I fan di Gué potranno così fruire della scaletta speciale che l’artista ha preparato per il suo ritorno sul palco (includerà anche b-side, rarità e brani finora inediti, oltre alle sue hit più celebri).