Spazio Off | Port’Aquila | Trento

Il Poetry Slam è una competizione aperta a tutti: poeti e poetesse recitano i loro versi, gareggiano fra loro e vengono valutati dal pubblico. Dopo tre gironi di qualificazione, eccoci alla finalissima del primo trofeo AltroVerso, in programma venerdì 10 giugno alle ore 21 allo Spazio Off. Il vincitore del torneo parteciperà alla finale provinciale di ‘poetry slam’ e concorrerà alla qualificazione per le finali nazionali 2022. I finalisti in gara sono: Giampaolo Marcolin, Puzzlini, Filippo Capobianco, Francesco Azzarita, Eleonora Fisco, Jaime De Castro.

Ingresso per il pubblico: 5 €

Info e prenotazioni: info@spaziooff. com – 333 27 53 033