Terza recita di Carmen al 99° Opera Festival 2022

Carmen, il capolavoro di Bizet torna giovedì 30 giugno con il cast della prima e due debutti areniani ∙ Orchestra, Coro e Tecnici di Fondazione Arena sono impegnati nella visione registica e scenografica di Franco Zeffirelli, uno spettacolo che ne unisce le migliori intuizioni con nuovi elementi mai realizzati dai bozzetti originali ∙ Marco Armiliato, Direttore Musicale del Festival 2022, dirige Clémentine Margaine, Brian Jagde e Luca Micheletti ∙ Con loro le voci bianche di A.Li.Ve., il Ballo nelle coreografie originali di El Camborio riprese da Lucia Real e la Compagnia di Ballo spagnolo Antonio Gades ∙ La serata, che vedrà la prestigiosa partecipazione di Luca Zingaretti, sarà ripresa dalla Rai per il ciclo “La Grande Opera all’Arena di Verona”, dopo il successo del 2021.

La prima opera ad essere filmata sarà Carmen, spettacolo inaugurale del 99° Opera Festival 2022, in un allestimento che omaggia Franco Zeffirelli, sommo regista e scenografo, sintetizzandone il pensiero sul capolavoro di Bizet. La produzione integra, infatti, il progetto originario del 1995, suo debutto in Arena, con le migliori intuizioni che lo stesso Maestro aveva adottato in diverse occasioni fino alla ripresa del 2009 e soprattutto con importanti elementi scenografici, qui realizzati per la prima volta, che Zeffirelli aveva solo disegnato senza poterli mai vedere in scena. Questa Carmen vuole quindi esserne la sintesi definitiva con il ritorno al respiro più ampio possibile della prima produzione: risultato raggiunto grazie al coinvolgimento della Fondazione Zeffirelli a fianco degli storici collaboratori del Maestro, fra cui Lucia Real che riprende le coreografie originali di El Camborio con il Ballo areniano, e con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades diretta da Stella Arauzo. I costumi sono quelli originali di Anna Anni e le nuove luci di Paolo Mazzon.

In scena tornano i protagonisti lungamente applauditi alla trionfale prima del Festival, con alcune importanti variazioni che coincidono con altrettanti debutti. Nel ruolo del titolo torna per l’ultima recita il mezzosoprano francese Clémentine Margaine, così come il baritono Luca Micheletti nei panni del torero Escamillo e il tenore statunitense Brian Jagde in quelli del follemente innamorato Don Josè. Frasquita e Mercedes, amiche di Carmen, sono interpretate dalle giovani Caterina Sala e Caterina Dellaere, dopo il felice esordio della settimana scorsa, così come Carlo Bosi e Nicolò Ceriani tornano nelle vesti dei due affiatati contrabbandieri Remendado e Dancairo e Gabriele Sagona in quelle del comandante Zuniga. Le due prime volte areniane sono quelle del giovane baritono Alessio Verna, come Morales, commilitone di Don Josè, e del soprano Gilda Fiume quale Micaela, primo amore di Don Josè e suo legame con la terra natale.

Il Maestro Marco Armiliato, Direttore Musicale del 99° Opera Festival, guida questo straordinario cast con l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, il Coro preparato da Ulisse Trabacchin, le voci bianche di A.Li.Ve. formate da Paolo Facincani e uno spettacolo ricco di centinaia fra mimi, figuranti, Ballo dell’Arena e Ballo spagnolo. Nelle prossime rappresentazioni cambieranno nuovamente i protagonisti dell’opera, con nuove stelle sull’immenso palcoscenico areniano.

Repliche: 14, 21, 31 luglio (ore 21.00), 11, 14, 27 agosto (ore 20.45)

Fondazione Arena di Verona desidera esprimere il proprio speciale ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno confermato il loro prezioso contributo a sostegno della Fondazione e del suo prestigioso Festival. In primis Unicredit, da oltre 25 anni a fianco del nostro teatro, che si riconferma major partner del Festival e gestore della Biglietteria insieme a TicketOne. Un grande ringraziamento va ai partner Calzedonia, Pastificio Rana, Volkswagen Group Italia, DB BAHN, RTL 102.5 e una menzione speciale va anche a tutte le aziende, gli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni di categoria che hanno aderito alla campagna di fundraising 67 colonne per l’Arena di Verona 2022. Al suo primo anno, è stata insignita del 1° premio come miglior progetto di fundraising del 2021 nella VI Edizione del Concorso Art Bonus, indetto dal Ministero della Cultura. La cerimonia si è tenuta proprio nell’Anfiteatro veronese e ha ospitato tutti i finalisti del concorso nazionale.

