A Caorle si balla in attesa che sorga la luna nel pozzo

Venerdì 15 luglio Porto Santa Margherita a Caorle ospiterà la seconda delle anteprime del Festival Internazionale di Teatro di Strada “La Luna nel pozzo”, che avrà luogo dal 1 al 4 settembre, portando nel suggestivo borgo storico veneto sul mare artisti da tutto il mondo. Protagonista della serata sarà la marching band Funkasin Street Band.

Sarà una vera e propria sfida quella di rimanere immobili, non battere le mani e non mettersi a ballare quella che si terrà venerdì 15 luglio alle 21.30 a Porto Santa Margherita, frazione del Comune di Caorle (VE), meta turistica conosciuta anche come “la piccola Venezia”.

In attesa della partenza ufficiale del Festival Internazionale di Teatro di Strada “La Luna nel pozzo”, l’Associazione Culturale Arci Carichi Sospesi e l’Amministrazione Comunale di Caorle hanno infatti organizzato una seconda anteprima dedicata ai cittadini e ai turisti che vedrà protagonista la Funkasin Street Band.

La marching band nasce nel 2012 a San Donà di Piave (VE) e fin da subito, vista la novità nella zona del Veneto Orientale, inizia un’intensa attività fatta non solo numerosi concerti, ma anche partecipando a rassegne musicali nazionali ed internazionali: oltre a “La Luna nel Pozzo”, anche il “Czech Busker Festival” di Ceske Budejovice (Rep. Ceca), il “Chapeau Rouge” di Praga, il Carnevale di Venezia, l’”Home Festival” di Treviso, “UBI Jazz”, “Manciano Street Music Festival”, “Kebanda Festival”di Formia, “Primiero Dolomiti Festival Brass”, Golden Gala “P. Mennea” allo Stadio Olimpico di Roma, “Friuli DOC” a Udine, e Piazza Duomo a Milano.

Fedeli alla loro missione di “portare nuova musica tra le strade e una super carica di energia tra la gente” i diciannove musicisti, coinvolgeranno il pubblico di Caorle grazie ad uno stile funk fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock, il tutto completato da irresistibili coreografie.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

Il festival “La luna nel Pozzo” è promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle e organizzato dall’associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada e in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Veneto Orientale. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto, che quest’anno ha conferito a Caorle il prestigioso riconoscimento di “Città Veneta della Cultura 2022”.

Il programma completo del Festival sarà a breve disponibile

sul sito https://lalunanelpozzofestival.it

Per informazioni

Marco Caldiron 347 4214400

Anna Pretolani 347 2535446

IAT Caorle 0421 81085

carichisospesi@gmail.com