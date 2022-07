Gummy, un racconto di sanguinosa tenerezza

Giovedì 28 luglio alle 21.30 presso il Giardino delle Rose di Moncalieri lo spettacolo “Gummy” in scena Camilla Bassetti e Bruno Orlando per la regia di Emily Tartamelli, ospiti del Festival Summerland Fest, curato da Santibriganti Teatro a Moncalieri. Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi.

Gummy è un racconto pieno di sanguinosa tenerezza che vede i due protagonisti: Alaska e Charles, incontrarsi loro malgrado, alle prese con la ricerca del proprio obiettivo. “Se tu non salva vita a altri, perché tu è vivo?” E chi di noi non lo fa? La storia si svolge in un arco temporale di due giorni, che coincide con la scelta di Charles di seguire Alaska. Lei l’ha invitato a casa sua e ora si rifiuta di aprirgli. Charles scopre che la quotidianità di Alaska non è così tanto normale. Alaska, nel retro di casa propria, crea vermicelli gommosi che regala alle persone che alloggiano all’ Albators, l’albergo dove lei lavora. È il suo modo di salvare la vita delle persone. Ecco, questo, che sarà molto chiaro al pubblico, non lo è invece per Charles che decide di seguirla, con la speranza di salvarle e di salvarsi la vita. Gummy è un racconto in cerca di tenerezza. Un racconto dove la protagonista cerca di essere invisibile e Charles è il protagonista mancato. Un racconto dove ognuno parla a modo proprio. Un racconto dove l’autrice spera di essere solo un orecchio attento. Ma la verità è che due piccoli esseri umani, ai più invisibili, vengono raccontati con dignità. Perché sono speciali.

Si ricorda inoltre che gli appuntamenti di Summerland Fest di Santibriganti Teatro proseguiranno fino al 2 settembre, al Giardino delle Rose e alla Cascina delle Vallere di Moncalieri. Spettacoli, concerti e matinée per i bambini allieteranno l’estate moncalierese. Gli eventi serali alterneranno teatro, musica, danze tradizioni, comicità e spettacoli di magia.“L’estate è iniziata e i moncalieresi e non solo tornano a incontrarsi a Cascina Le Vallere e al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel grande cartellone culturale Moncalieri Summer Experience. Ringrazio Santibriganti che già nel 2021 ci ha deliziato con la rassegna estiva Corte Palestro, confortata da un grande successo di pubblico – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Ci auguriamo che gli appuntamenti di Summerland Fest generino nel pubblico, come dev’essere, il piacere e la ricchezza di fruire la bellezza, l’arte e la cultura di cui il genio umano è capace, riavvicinandoci a una dimensione di comunità e di piacere di fare e crescere insieme”.

Summerland Fest a Moncalieri

Giovedì 28 luglio 0re 21.30

Gummy – Da servire con due zollette di sangue

drammaturgia Camilla Bassetti

regia Emily Tartamelli

con Camilla Bassetti e Bruno Orlando

scene Elisa Mina, Emily Tartamelli e Cosimo Macrì

Costumi Niccolò Oldrati

Assistente alla regia Elisa Mina

Biglietti 8 euro interi / 6 euro ridotti

Giardino delle Rose – Piazza Baden Baden 4, Moncalieri (TO)

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

info@teatranza.it • www.santibriganti.it