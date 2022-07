Germogli Festival: per chi è giovane ad ogni età

Un festival per tutti, al fresco e nella natura, il Parco di Poggio Valicaia di Scandicci diviene un punto di ritrovo e di sana convivialità, tra spettacoli al tramonto, eventi per famiglie e bambini e sport mattutino.



Tre giorni di spettacoli, concerti e laboratori ed eventi all’insegna della convivialità, sotto l’ombra fresca degli alberi e delle sculture del Parco di Poggio Valicaia. Il mattino è dedicato allo sport, mentre il pomeriggio si rivolge alla creatività, agli aperitalk al tramonto e agli spettacoli dal vivo.

Si tiene dal 22 al 24 luglio la seconda edizione del Germogli Festival , una tre giorni nella natura aperta a tutti, dai bambini alle famiglie, dai giovani alla terza età, fino agli amici a quattro zampe. La mattina sport con bici MBT e rugby, il pomeriggio eventi e laboratori kids, al tramonto lo show di Alessandro Riccio (23 luglio) e il concerto con i Quarto Podere (24 luglio). Poi il mercatino svuota la cameretta, l’area bar bistrot con cibi e bevande a km buono per merende, pranzi, aperitivi. Tutte le attività sono a ingresso gratuito previo tesseramento che sarà possibile effettuare in loco al costo di 2 euro annui.

Germogli Festival è un progetto di Green Philosophy, realizzato con il determinante contributo di Consiag Holding, con il supporto della Giglio del Campo Onlus, inserito nel programma di Scandicci Open City e patrocinato dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Comune di Scandicci.

“Germogli Festival dice tutto anche dal nome: l’idea è quella di seminare valori forti che legano natura e cultura in maniera unica e indissolubile, facendo germogliare questo straordinario connubio. Grazie a Green Philosophy per aver realizzato un cartellone di ampio respiro, per un pubblico vario che imparerà a conoscere lo splendido Parco Museo di Poggio Valicaia” – dichiara Claudia Sereni, Assessora alla Cultura del Comune di Scandicci.

La programmazione si apre venerdì 22 luglio 2022 alle 19:00 con il collettivo under 30 di Change For Planet, e un aperitalk a tema ecologia e futuro. Alle 21:00, la serata si anima con la Rino Gaetano tribute band, in onore di uno dei più celebri cantautori della storia della musica italiana. A seguire, c’è il dj set di Cipo (di Cecco e Cipo) sulle sonorità del funk, del jazz e della musica etnica.

Per i più avventurosi, la mattina di sabato 23 luglio il team di professionisti di Bike garage accompagnerà i partecipanti in dei percorsi fuoristrada. Una bici MTB ultra tecnica, caschetto e protezioni saranno concesse a ogni biker per tutta la durata dell’attività che è consigliata per i bambini dai 9 anni in su. Le partenze sono fissate ogni ora: alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00. Per i creativi invece, dalle 11:00 alle 16:00 sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio Mandala gigante.

I bambini dai 3 ai 9 anni sono invitati a sentire alle ore 16:00 la storia de “La rana ed il suo cocco”, uno spettacolo di marionette e attori a cura di Teatrodilà.

La serata si chiude con Ars Bellica, l’attesissimo show di Alessandro Riccio, maestro del comico e della caratterizzazione, che prosegue la sua ricerca sulla grandi epoche del passato, volgendo questa volta la sua attenzione al Medioevo più oscuro. Riccio è accompagnato da Joe Manganas nello sviluppo di una trama comica e trascinante. Lo spettacolo inizierà alle ore 20:00.

Domenica 24 luglio si ricomincia la mattina dalle 10:00 alle 13:00 con la Scandicci Rugby per un percorso di avvicinamento alla palla ovale. I giocatori della squadra trasferiranno ai partecipanti di tutte le età la loro esperienza, diffondendo i valori di inclusione, lealtà, rispetto del prossimo e del territorio. È previsto anche per domenica il laboratorio creativo Mandala gigante, sempre dalle 11:00 alle 16:00. Alle 16:00, Teatrolà propone uno spettacolo per i bambini dai 3 anni in su: “Me l’hanno fatta in testa?” mette in scena marionette, maschere e attori per raccontare una storia divertente e paradossale. Ultimi ma non ultimi, i Quarto Podere chiudono il Germogli Festival con un live travolgente. Dalle 20:00, i paladini del folk agricolo nutriranno l’atmosfera del Parco di Poggio Valicaia con la loro carica di energia, invitando il pubblico alle danze e al canto vernacolare.

Germogli Festival riserva un’attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale, la rassegna è infatti totalmente plastic free. Dal sabato alla domenica, 10:00-19:00, il mercatino “Svuota la cameretta” offre una visione virtuosa e circolare dell’economia, aperto a chiunque voglia scambiarsi libri, abiti e giochi per restituire a ogni oggetto una nuova vita. L’iniziativa, a cura di L’ideista, coinvolge artigiani, creativi, associazioni, hobbisti e privati cittadini che hanno a cuore la causa del riciclo e del rispetto della natura.

L’area Cibo&Bibite propone una selezione di prodotti di qualità e a km buono, di aziende e cooperative con gestione etica del lavoro per un pranzetto nel verde, una merenda nonno-nipote o un aperitivo. Non mancherà l’area picnic, con la consueta possibilità di utilizzare i barbecue in pietra presenti a Poggio Valicaia per pranzo. Sono benvenuti anche i nostri amici a quattro zampe. Orari di apertura, tutti e tre i giorni del festival dalle 10:00 alle 22:00

Il programma del Germogli Festival si svolgerà interamente presso il Parco Poggio Valicaia, Via della Poggiona 6/a, a Scandicci. I singoli eventi sono consultabili sul sito web www.greenfi.it. Per info rivolgersi all’indirizzo info@greenfi.it oppure al numero 347 4361862.