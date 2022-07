I Papà per scelta al Village con “Quattro uomini e una stella”

Proseguono venerdì 8 luglio al Padova Pride Village le serate dedicate alla cultura e all’approfondimento. Questa settimana, il più grande Festival LGBT+ italiano ospiterà sul proprio palco Cristian De Florio e Carlo Tumino, notissimi su Instagram come i “Papà per scelta” dal nome del loro progetto editoriale portato avanti a partire dalla nascita dei loro due figli gemelli

Un progetto che ora è diventato anche un libro edito da Rizzoli: “Quattro uomini e una stella – Due papà, due gemelli e una nuova vita da scoprire”, racconto di una genitorialità come tante altre ma anche un po’ speciale, perché frutto di una scelta importante e fortissima.

Un volume che ci fa conoscere istanti di irripetibile ed emozionante normalità che Christian De Florio e Carlo Tumino catturano con sguardo lucido e gioioso nonostante ci sia ancora chi li considera degli egoisti, dei disobbedienti, dei ribelli che hanno sovvertito le regole naturali di procreazione sulle quali – secondo qualcuno – si basa davvero ciò che chiamiamo famiglia. Perché Carlo e Christian sono i papà di due bambini nati da una maternità surrogata negli Stati Uniti, visto che in Italia le coppie come la loro non possono nemmeno candidarsi per l’adozione.

Cristian De Florio e Carlo Tumino portano il lettore non non nella quotidianità della loro famiglia, al contempo straordinaria e normalissima, ma anche attraverso il percorso che li ha portati a coronare il sogno della genitorialità:

«Dire la verità ai nostri figli è come regalargli una bussola – raccontano gli autori – e quando un giorno si allontaneranno per cercare la loro verità o si perderanno dietro le verità distorte che qualcuno proverà a raccontargli, quella bussola li porterà al punto di partenza. Quel luogo si chiama ‘amore’ e sono secoli che se ne frega delle cattiverie, delle malelingue, delle battute da bar dello sport. Sono secoli che passa e se ne infischia, abituato a guardare altro e oltre».

Un libro ironico e struggente sulla magia di essere padri in una famiglia tutta al maschile.

