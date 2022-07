EstEstate Festival rende omaggio a Ennio Morricone con il Maestro Diego Basso

Saranno le composizioni nate dal genio del Maestro Ennio Morricone le protagoniste, venerdì 8 luglio alle 21.30 di EstEstate Festival, rassegna di musica e teatro in corso all’Arena del Castello Carrarese di Este, organizzata da Delphi International, con il contributo e il patrocinio del Comune di Este con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Padova.

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Lirico Opera House ed il Coro pop Art Voice Academy diretti dal Maestro Diego Basso saliranno sul palcoscenico nella splendida cornice dell’Arena del Castello Carrarese con “Omaggio a Ennio Morricone”.

In un autentico vocabolario di suggestioni eseguiranno le sue più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che Morricone ha composto: dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente. Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le sue composizioni hanno contribuito a far diventare celeberrimi.

Profondo conoscitore ed estimatore della musica di Morricone, Il Maestro Basso ha diretto numerosi concerti dedicati alle opere del compositore romano, prediligendo sempre località che potessero unire l’unicità delle composizioni con l’unicità del luogo.

Il progetto “Omaggio a Ennio Morricone”, ideato nel 2004, è stato scelto dalla Città di Guangzhou in Cina per il Concerto di Natale della stagione musicale 2015/2016 in cui il Maestro ha diretto per l’occasione la Guangzhou Symphony Orchestra.

“Omaggio a Ennio Morricone” (Azzurra Music) è ora anche un cd, diretto e interpretato dal Maestro Diego Basso, in cui sono racchiusi alcuni dei più grandi successi musicali del maestro Morricone, affiancati da alcuni brani semi sconosciuti, il tutto eseguito da un organico d’eccezione con musicisti di altissimo livello, formato da 70 professori d’orchestra e oltre 200 coristi.

EstEstate Festival è organizzato da Delphi International, con il contributo e il patrocinio del Comune di Este. Gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova. È realizzato grazie al sostegno di Banca Prealpi SanBiagio (Main Sponsor); Roci Impianti e Concessionaria Ghiraldo & Autoin (Gold sponsor) e Centro Commerciale Extense. Media Partner: Klasse Uno Network, Radio Birichina e Radio Piterpan. Si ringrazia inoltre Sposa D’Este.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 e si svolgerà anche in caso di pioggia

Biglietteria circuito Ticketone

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-omaggio-a-ennio-morricone-anfiteatro-del-castello-15337126/

Biglietteria ufficiale di Este: Rosina Manuela

Via Principe Amedeo 39, 35042 ESTE (PD) tel. 0429 51111.

Per maggiori informazioni, ci si può rivolgere alla segreteria di Delphi International, telefonando allo 0532 1934217, o visitando il sito www.estestatefestival.it