“A QUALE PREZZO” – IN SCENA IL PRIMO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE

REALIZZATO DA CINQUANTA RAGAZZI UNDER 35 CON ULTIMI FUOCHI TEATRO

Tre giorni di arte accompagnati da aventi collaterali – Dj set con Tobia Lamare

Dal 28 luglio nell’ambito del progetto REBOOT THE SYSTEM, il Centro di Aggregazione

Giovanile di Spongano (LE) è stato popolato da una cinquantina di under 35 che hanno

seguito laboratori di recitazione e scrittura di scena, scenografia, costumi, illuminotecnica,

sound-design. Seguiti da esperti del settore, si sono immersi nel processo di creazione di

uno spettacolo che andrà in scena in più punti del centro storico di Spongano l’11, 12 e 13

agosto.

Lo spettacolo itinerante è affiancato da eventi collaterali in modo da concludere con una

festa questa prima tappa del progetto Reboot the system, promosso dal Comune di

Spongano in partnership con Ultimi Fuochi Teatro e vincitore dell’Avviso Fermenti in

Comune dell’Anci.

Domani 11 agosto alle 19.30 di scena con la prima dello spettacolo “A Quale Prezzo”,

realizzato dai ragazzi che hanno partecipato ai laboratori, si parte da Parco Uro.

Alle 21,30 in piazza Bacile si terrà una tavola rotonda sul tema che ha animato il

confronto tra i partecipanti a Reboot the system: come riavviare il nostro sistema-Paese che

si è impallato come un computer attaccato da un virus. Interverranno Vincenzo Santoro

(ANCI), Giancarlo Marti (vicesindaco di Spongano), Ultimi Fuochi Teatro e le

associazioni del territorio.

LO SPETTACOLO

“A QUALE PREZZO “ – Liberamente tratto da “La visita della vecchia signora” di Friedrich

Dürrenmatt.

Con Paola Candido, Francesco Sokna De Paolis, Beatrice Ferrari, Chiara Maggiore, Silvia

Maggiore, Licia Mattia, Dyvia Massaro, Tommaso Micocci, Davide Montinaro, Martina Picci,

Elena Portone, Chiara Raimondi, Chiara Romano, Nicola Selleri, Martina Urso, Nadia Urso.

Con la partecipazione di Alessandra Crocco e Cristiana Verardo.

A cura di Alessandra Crocco e Alessandro Miele (recitazione e scrittura scenica), Elisa

Gelmi e Ludovica Diomedi (scenografia), Silvia Polidori (costumi), Joseph Geoffriau

(illuminotecnica), Stefano Testa (sound design).

In un paese ridotto sul lastrico i pochi abitanti rimasti sono ormai rassegnati e ripiegati nei

ricordi. A risvegliare le speranze arriva una miliardaria pronta a risollevare le sorti della

piccola comunità. Chiederà però ai cittadini di pagare un prezzo molto alto per recuperare

uno stato di benessere.

A partire da una riflessione sul presente e dalle situazioni offerte dal testo di

Durrenmatt, i giovani di Reboot the system hanno creato una drammaturgia per

stazioni che si snoderà tra le strade del centro storico di Spongano.

Il 12 agosto si potrà incontrare un maestro del teatro italiano come Marco Baliani in scena

con Kohlaas nell’atrio di Palazzo Bacile. Considerato uno degli spettacoli che hanno dato

il via al cosiddetto teatro di narrazione in Italia, Kohlhaas è stato scritto da Marco Baliani e

Remo Rostagno ed interpretato molte volte nel corso degli anni da Marco Baliani per la

regia di Maria Maglietta. Messo in scena per la prima volta nel 1990, è diventato presto un

vero e proprio cavallo di battaglia di Baliani, che lo ha rappresentato oltre un migliaio di

volte. Lo spettacolo, tratto da un racconto di Heinrich Wilhelm von Kleist,è la storia di un

sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre

più incontrollabili. In serata verrà inoltre diffuso il numero 0 di una rivista realizzata nel

corso di un laboratorio di giornalismo e illustrazione a cura di Damiano Pellegrino, Marco

Smacchia e Lorenzo Donati del gruppo Altre Velocità.

Il 13 agosto, dopo la terza e ultima replica dello spettacolo “A quale prezzo”, si festeggia

con il dj set di Tobia Lamare alle 22 a Parco Uro.

REBOOT THE SYSTEM promosso dal Comune di Spongano in partnership con Ultimi

Fuochi Teatro. Il progetto è risultato vincitore dell’Avviso Fermenti in comune promosso da

ANCI e finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

Spongano, 09 agosto 2022