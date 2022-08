Museo in Musica 2022 in Jazz, Swing & Blues con il Bob Jay Trio in Palazzo dei Vicari l’Associazione culturale Camerata de' Bardi vi aspetta per il nuovo appuntamento concertistico del calendario Museo in Musica 2022, organizzato dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Pro Loco di Scarperia.

Protagonista della serata sarà il Bob Jay Trio, titolo dell’appuntamento’ Jazz, Swing & amp; Blues Summer Night .

Roberto Uggiosi, voce e chitarra, Emiliano Tozzi, sax, e Stefano Rapicavoli, alla batteria, ci condurranno nella tradizione americana, dagli standards Jazz di Broadway al graffiante Blues, alla fusion Jazz;Blues nello Swing, a piccole incursioni nella Bossa nova sudamericana e nel Mambo Jazz afrocubano degli anni 50.

Aprirà la scaletta Tenor madness del duo Sonny Rollins e John Coltrane, per poi passare il testimone a Fred Buscaglione e al suo pop di metà '900 con Carina e Buonasera Signorina.

Nella Swing & Blues Night mugellana non poteva mancare un classico del Jazz: Stars fell on Alabama di Frank Parkins e Mitchell Parish, una poetica caduta di frammenti di meteoriti avvenuta nel 1833 in Alabama.

Colonna sonora di American Graffiti de La guerra dei Roses, il Bob Jay Trio eseguirà Only you memore della prima esecuzione de The Platters. Pagina pop doo-wop, evoluzione del genere Rythm&Blues, scritta da Buck Ram e Ande Rand nel 1955.

Dall’America alla Francia con Cest ci bone, singolo jazz dal successo planetario, firmato da Henri Betti e André Hornez nel 1947.

Dal Jazz statunitense a quello italiano con il crooner Nicola Arigliano e alcuni dei suoi più celebri successi I sing ammore e Marilù, nei quali la memoria torna a quella affascinante voce dai toni caldi permeata di ritmo e passione.

Non potevano mancare i due padri del Jazz: Duke Ellington con Caravan, dal carattere medio orientale di sapore esotico, e Louis Amstrong con On the Sunny side of the street, un invito a scordare le tristezze e le bruttezze della vita cercando la felicità in quella parte di via illuminata dal sole. Col Mambo Jazz afrocubano di Pablo Bertràn Ruiz, Sway, anche colonna sonora della creazione cinematografica Shall we dance? con Richard Gere e Susan Sarandon, passando dalla Pink Panther di Henri Mancini, arriveremo ad un successo planetario italiano di Fred Bongusto del 1947, Spaghetti a Detroit, swing song anche jingle

pubblicitario del Digestivo Antonetto nell'interpretazione dell'altro grande cantante jazz della nostra penisola, Nicola Arigliano.

Un affascinante e ricco viaggio nel Jazz, nello Swing e nel Blues con il Bob Jay Trio della Camerata de’Bardi, per una notte di mezz’estate in Mugello.

Ingresso libero e gratuito.