TORNANO I CONCERTI AL MUSEO – AL MUSEO NAZIONALE ROSSINI

Tornano i Concerti al Museo, la rassegna del Rossini Opera Festival, organizzata in

collaborazione con Sistema Museo, che vede protagonisti gli allievi dell’Accademia

Rossiniana “Alberto Zedda” 2022 al Museo Nazionale Rossini (via Passeri, 72).

Dall’1 al 16 agosto, il Museo ospiterà cinque recital rossiniani con voce e pianoforte,

accompagnati da Marco Camillini. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.

Il primo concerto si terrà lunedì 1 agosto alle 11, protagonisti Irene Celle (soprano) e

Janusz Nosek (baritono). Irene Celle canterà il Recitativo e aria di Amenaide “Gran

Dio! Deh, tu proteggi! … Giusto Dio che umile adoro” da Tancredi; Janusz Nosek

presenterà l’Aria di Geronio “Se ho da dirla avrei molto piacere” dal Turco in Italia;

Irene Celle e Janusz Nosek proporranno il Duetto Fiorilla-Don Geronio “Per piacere

alla signora” dal Turco in Italia.

Il secondo appuntamento con i Concerti al Museo si terrà venerdì 5 agosto alle 11,

protagonisti Dave Monaco (tenore), Stefan Astakhov (baritono) e Georgy Ekimov

(basso).

Pesaro, 29 luglio 2022.