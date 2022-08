Cristallo, martedì 6 settembre “Ma che musica, live party! Bongo cha cha cha”

Per “Estate in Scena” il concerto di Greta Marcolongo e dj set con Marco Pisoni

Imperdibile concerto, martedì 6 settembre alle 20.30 al Teatro Cristallo di Bolzano, nello

spazio esterno del cortile: in calendario è previsto “Ma che musica, live party! Bongo cha

cha cha”, unica data estiva del percorso musicale ideato da Greta Marcolongo e il Teatro

Cristallo e questa volta dedicata alla scoperta di swing, charleston e rock’n’roll. Il concerto

fa parte della rassegna “Estate in scena” del Cristallo, realizzata grazie al supporto

dell’Assessorato alla Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, all’Assessorato

alla Cultura del Comune di Bolzano, della Fondazione Cassa di Risparmio, di Alperia Spa

e della Cassa di Risparmio. A chiudere la serata sarà poi il dj Marco Pisoni con il suo dj-

set.

Torna, per un’unica data estiva, “Ma che musica, live! Bongo cha cha cha” con Greta

Marcolongo a fare da protagonista alla serata, voce meravigliosa e grinta da vendere. Per

l’occasione la Marcolongo sarà accompagnata al pianoforte da Roberto Tubaro, alla

chitarra da Stefano Nicli, al sax da Matteo Cuzzolin e alla batteria da Matteo Dallapé. Sarà

un concerto spettacolo, in puro stile “Ma che musica”: il pubblico è invitato a Indossare

l’abito delle feste e a prepararsi a ballare e cantare a ritmo di swing, charleston e

rock’n’roll. Da Duke Ellington a Natalino Otto, da Caterina Valente a Mina, un mix di

musiche e storie senza tempo per accompagnare un evento senza precedenti. Dress

code? Oui, très chic!

La serata si concluderà alle 23 dopo un ritmatissimo dj set curato dal dj Marco Pisoni.

I biglietti per assistere al concerto “Ma che musica, live party” costano 10 euro e sono

acquistabili sulla nuova app Teatro Cristallo Bolzano, scaricabile sugli app store, online,

sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it, presso la cassa del Teatro di via Dalmazia

(aperta con l’orario estivo: il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle

8 alle 14 e un’ora prima dello spettacolo) oppure tramite la biglietteria automatica blu,

sempre attiva, che è posta di fianco all’ingresso del Teatro. In caso di pioggia o maltempo

Teatro Cristallo Associazione Verein

via Dalmazia – Dalmatienstr. 30, 39100 Bolzano – Bozen

t. 0471/202016 – fax 0471/504339 – www.teatrocristallo.it

lo spettacolo si terrà in sala teatro.