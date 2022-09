“TUTTI CONTRO TUTTI”

MAURIZIO BATTISTA

OGGI, GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE, LO SHOW SU ITALIA1 ALLE 21.20

Sabato 8 ottobre riparte il tour teatrale

da Legnano (MI)

Maurizio Battista oggi, giovedì 15 settembre, sarà protagonista della prima serata di Italia1 per il ciclo Italia Uno On Stage. Dal Teatro Olimpico di Roma il campione d’incassi approda in TV per condividere con il grande pubblico uno spettacolo divenuto ormai un vero e proprio cult della comicità. Per chi non avesse avuto modo di vederlo durante il prolifico tour, ora potrà godersi sul piccolo schermo uno show irriverente, che fa commuovere, che fa arrabbiare, ma soprattutto che fa divertire tanto. La vita quotidiana e la realtà sono la fonte d’ispirazione di un racconto onesto e graffiante, che ogni volta è pronto a strappare applausi e risate. Per l’occasione ospiti sul palco I Gemelli di Guidonia e Dado.

Dopo il successo strepitoso della Summer Edition, il tour di “Tutti contro tutti” ripartirà da Legnano (MI) il prossimo 8 ottobre per fare tappa nei maggiori teatri d’Italia.

“Tutti Contro Tutti” (date in aggiornamento):

8/10 Legnano (MI), Teatro Galleria

12/10 Padova, Gran Teatro Geox

22/10 Frosinone (LT), Teatro Cinema Nestor

29/10 Palermo, Teatro al Massimo

30/10 Catania, Teatro Metropolitan

12/11 San Benedetto del Tronto, PalaRiviera

26/11 Brescia, Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum

10/12 Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

21/12 Ancona, Teatro delle Muse