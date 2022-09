L’associazione culturale Rock This Town di Peschiera del Garda (VR), dopo la pausa estiva, ha ripreso le attività presentando un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno gli associati fino a dicembre.

Jam session, teatro, conferenze musicali e serate ludiche, per dare spazio un po’ a tutti e creare quei momenti di socialità che nell’ultimo biennio è venuta meno. IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI SETTEMBRE

gio 22 – “Il rock è donna” con Gianni Della Cioppa OTTOBRE

gio 6 – giochi in scatola

gio 20 – “Woodstock” con Gianni Della Cioppa NOVEMBRE

gio 10 – “No gh’è sonar che straca” – Jam session

gio 24 – “Grunge” con Gianni Della Cioppa DICEMBRE

ven 9 – “Il rock italiano” con Gianni Della Cioppa

gio 15 – “Qui non è New York”- Medley teatrale (è sempre consigliata la prenotazione) Gli appuntamenti si terranno presso la sala prove Rock This Town/Informagiovani Caserma d’Artiglieria di Porta Verona – Peschiera d/G (VR) Info e prenotazioni sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione. ­ ­ L’Associazione Culturale Rock This Town, fondata nel 2010, a Peschiera del Garda, si occupa della gestione di una sala prove comunale, organizza eventi e promuove attività culturali di vario genere. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­