FirenzeGioca fa 21!(unico ingresso da Porta Soccorso alla Campagna [ https://maps.app.goo.gl/ 32dXwWu8ftBN9ptp9 ]) per la 21ma edizione, che nel famoso gioco di dadi sarebbe giustappunto “Tokio!”.

Lo fa grazie a 120 e forse più volontari che hanno permesso questa edizione, concomitante con le elezioni, che ha richiesto un grande sforzo organizzativo all’associazione di promozione sociale ProGioco Firenze, capitanata da Mirella Vicini, grazie al sostegno delle principali associazioni ludiche della città metropolitana di Firenze e il patrocinio di Comune di Firenze, AiCS e Federludo e alla media partnership tecnica di RadioFirenzeviola, la nuova visual web-radio, della rivista di settore IoGioco e del blog di settore Gattaiola.it.



21 edizioni, 300 giochi diversi, 75 eventi, 42 associazioni, 24 espositori, 9 tornei, 16 ospiti, 16 autori, 4.000 metri quadri divisi in 4 padiglioni sono i numeri di questa edizione, che aspetta migliaia di visitatori grandi e piccoli per incontrarsi e divertirsi insieme in un intero weekend di relax prima che arrivi la stagione autunnale.

Giochi da tavolo, giochi di ruolo, LARP, cosplayers, giochi inediti, tavoli ludici per tutte le età, approfondimenti culturali in particolare in ambito educativo aspettano il pubblico della manifestazione, che troverà anche degustazioni e attività culturali per famiglie e bambini a marchio Coop, grazie a Unicoop Firenze che, oltre ad offrire il biglietto ridotto direttamente in biglietteria con presentazione della tessera, sarà presente con uno spazio nell’area Family (Arsenale).

“Wings of Glory – La Partita più Grande che si Pole” è la caccia al record di questa edizione. Il pubblico di FirenzeGioca potrà prendere parte alla partita del gioco da simulazione “Wings of Glory” creato da Andrea Angiolino con Pier Giorgio Paglia, pubblicato dalla Ares Games di Viareggio, tradotto in dodici lingue e distribuito in tutto il mondo, che conta centinaia di migliaia di appassionati e che ha venduto centocinquantamila scatole e centinaia di migliaia di aeroplanini (un vero best seller!) per trasformarla nella partita più estesa in assoluto nel mondo!

Ciascuno potrà contribuire a battere il record di un’enorme battaglia aerea per gioco, con coloratissimi modellini di biplani della Grande Guerra, sabato 24 settembre 2022 alle 18 alla presenza dell’autore Andrea Angiolino, uno dei più importanti creatori di giochi italiano sul panorama nazionale e internazionale.

Decine di giocatori e giocatrici, esperti e principianti, adulti e bambini, potranno solcare cieli in miniatura rivivendo gli epici duelli del Barone Rosso, di Francesco Baracca e degli altri grandi assi. L’appuntamento è aperto a tutti: le regole si spiegano in due minuti. Il gioco, distribuito in tutto il mondo e amato da migliaia di giocatori, è ora disponibile anche come app per cellulari e computer.

Non è la prima volta che gli appassionati di Wings of Glory organizzano un evento simile. Dalla sua uscita nel 2004, tra associazioni e manifestazioni di tutto il mondo si è ingaggiata una vera e propria gara a chi metteva assieme più giocatori nella stessa partita. Il record assoluto è proprio della manifestazione ludica FirenzeGioca, che il 22 settembre 2013 ha organizzato un tavolo lungo oltre 20 metri su cui si sono scontrati 100 giocatori. Ha così battuto il precedente primato, stabilito due anni prima a Torrance in California da 92 persone, e conquistato le pagine dei quotidiani. Sarà di nuovo record? Difficile dirlo, ma sicuramente sarà un’occasione per un’ora di grande divertimento.



Le collaborazioni con Lucca Comics and Games e Play Modena

Come accaduto durante la scorsa edizione per i finalisti del Gioco di Ruolo dell’Anno, grazie alla collaborazione con Lucca Crea, società che organizza Lucca Comics&Games, anche quest’anno saranno annunciati a FirenzeGioca i cinque finalisti delle due sezioni del Premio Gioco dell’Anno. All’interno del festival sarà allestita un’area dedicata ai due riconoscimenti, con tavoli demo, e saranno presenti alcuni dei componenti delle due giurie specializzate.

Alla Fortezza ci sarà anche un po’ di Play – Festival del Gioco, storico festival annuale del gioco italiano che vanta la più grande ludoteca italiana in fiera e una grande partecipazione di pubblico ai tavoli e di volontari nella macchina organizzativa. Sarà presente con uno stand di “Play on tour”, l’avventura itinerante che, in attesa della 14^ edizione in programma per il 19-20-21 maggio 2023, porta un assaggio in varie location, eventi e convention, in giro per l’Italia.

FirenzeGioca rende omaggio al “Maestro” Alex Randolph a cento anni dalla nascita. Si tratta de “l’autore” di giochi da tavolo, enigmistica, libri, giornalismo, cultura, eventi, che permeava le sue creazioni di filosofia, di poesia, del senso della vita. Statunitense, nato il 4 maggio 1922 e scomparso il 27 aprile 2004, per molti anni ha vissuto in Italia; l’iniziativa prevede la conferenza dell’autore di giochi e libri sul gioco Cosimo Cardellicchio alle 16,15 di sabato 24 in Sala Cassandra (padiglione Armeria) per presentare “100 Anni di Alex Randolph”, ovvero la sua biografia assieme a una carrellata su alcuni dei suoi giochi più interessanti, e un’ampia selezione dei giochi di Alex Randolph in Ludoteca, alcuni realizzati in formato gigante, e una simultanea di TwixT.

Il progetto è una iniziativa di Studio Giochi https://www.studiogiochi.com/ alex100/: Randolph è stato il presidente del Premio Archimede di StudioGiochi per le prime 7 edizioni e oggi questo premio è dedicato proprio a lui.

Per tutta la durata della kermesse, aperta gratuitamente a giocatrici e giocatori di tutte le età, la Ludoteca è allestita nel grande spazio a volte della Basilica. Da sempre la Ludoteca è fiore all’occhiello di FirenzeGioca: anche per questa edizione ci saranno almeno 300 titoli da provare. La Ludoteca è custodita dai volontari delle associazioni ludiche dell’area metropolitana fiorentina Ludissea 42 (Signa), Save The Meeple (Firenze Isolotto), Giocozona (Firenze Sud) e Gruppo ludico CHI NON GIOCA:.DI NON TOCCA (Prato), ma sono anche tante altre le associazioni che partecipano per la prima volta a FirenzeGioca attraverso i propri soci e volontari.

A FirenzeGioca, per la prima volta, c’è un premio dedicato alle e ai migliori dimostratori e dimostratrici con un form da compilare presente su ogni tavolo da gioco. In palio c’è il “Premio Ludoteca” per il Migliore Divulgatore Ludico dedicato a Giorgio Bartolucci, fiorentino che ha portato in Italia il concetto di Ludoteca, aprendo la prima della nostra penisola proprio a Firenze, fondando e dirigendo il Centro Internazionale Ludoteche e la rivista La Ludoteca.