Si annuncia come un evento imperdibile quello di venerdì 16 settembre alle 19:30 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari: Palazzo Pesce, in collaborazione con Agimus, presenta la cerimonia in onore di Grace Bumbry e il concerto conclusivo degli allievi della Masterclass di alto perfezionamento in Canto lirico (in programma nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce dal 13 al 16 settembre). Nel recital lirico gli allievi della masterclass della Bumbry, accompagnati al pianoforte da Vincenzo Cicchelli, mostreranno quanto appreso dall’artista americana su determinati aspetti dell’interpretazione e della tecnica.

La serata si aprirà con la consegna, da parte del sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna e dell’assessore alla Cultura Angelo Rotolo, delle “Chiavi della Città” a Grace Bumbry, una delle dive dell’empireo della lirica che ha contribuito a una maggiore comprensione della voce femminile e ribaltato gli stereotipi del casting operistico con la sua “doppia carriera” di mezzosoprano e di soprano, dominando la scena vocale nei teatri di tutto il mondo sotto la direzione di bacchette del calibro di Abbado, Bernstein, Karajan, Levine, Solti e Mehta, solo per citarne alcuni. Grace Bumbry, che tiene corsi e masterclass in tutto il mondo, ha accettato con entusiasmo l’invito a tenere la masterclass nel palazzo nobiliare di Mola di Bari che, sotto la direzione artistica del mezzosoprano Margherita Rotondi, è diventato un punto d’incontro di eccellenza di alcuni dei maggiori cantanti e docenti della scena lirica internazionale. Biglietti 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15) Info e prenotazioni +39 393 1340 912 – palazzopesce@yahoo.it www. palazzopescelocationeventi.com Per scaricare foto e comunicato stampa: https://www.dropbox.com/ GraceBumbry