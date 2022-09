Hamlet

Con la regia di Antonio Latella

Al Piccolo Teatro Studio, dal 1° al 30 ottobre, un’esperienza di teatro totale, un

viaggio nel continente Hamlet, tragedia del bianco e del nero, del padre e della

madre, “invenzione dell’umano” e summa del teatro stesso. Antonio Latella

invita il pubblico a porsi in una dimensione di ascolto di un testo che «suggerisce

sempre qualcosa che potrebbe essere, ma non è».

Dieci attori di diverse età, formazione e provenienza, la traduzione di Federico Bellini, per restituire tutte le sfumature dell’originale, una scenografia che è parte integrante della drammaturgia.

Premio Ubu come migliore spettacolo del 2021, Hamlet secondo Antonio Latella, alla sua seconda stagione al Piccolo, è un’esperienza di teatro totale; complice il suggestivo spazio del Teatro Studio Melato, accompagna il pubblico in un percorso attraverso il testo di Shakespeare, di cui esplora le pieghe più nascoste.

«Dirigere Hamlet significa misurarsi con il testo “del fallimento”: quando lo si affronta, si è

consapevoli di non poterlo possedere interamente. È il testo “dello studio”, quello che permette di confrontarsi con se stessi e con il proprio lavoro. A ogni età della vita, Hamlet è qualcosa di completamente diverso».

Premio Ubu 2021 come migliore attrice under 35, Federica Rosellini è un’interprete che – continua Latella «possiede il dono artistico dell’ambiguità e del dubbio. Per me l’Hamlet del XXI secolo va oltre la sessualità, oltre la distinzione donna/uomo, per approdare a una condizione altra: nei classici le parole non hanno genitali, volano talmente al di sopra di tutto, da fare la differenza. L’originalità di questa proposta sta nel suggerire agli spettatori di provare, non solo a guardare, ma ad ascoltare insieme ogni parola del testo».

Lo spettacolo Hamlet è composto da due parti. È possibile assistere alla rappresentazione

in due giornate, a distanza di una settimana, oppure in un’unica data quando lo spettacolo è rappresentato integralmente. La visione in due date prevede l’acquisto contestuale di entrambe le giornate al costo di un solo biglietto: una volta scelta la prima parte, la seconda coinciderà con lo stesso giorno della settimana successiva. I colori indicano

l’abbinamento delle settimane.

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza), dal 1° al 30 ottobre 2022

Hamlet

di William Shakespeare

traduzione Federico Bellini

drammaturgia Linda Dalisi

regia Antonio Latella

scene Giuseppe Stellato

costumi Graziella Pepe

luci Simone De Angelis

musiche e suono Franco Visioli

