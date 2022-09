Stensen | È tempo di Middle East Now!

Quest’anno il festival presenta il focus cinema An Abstract of Home, con otto film e cortometraggi, selezionati insieme all’artista e curatore libanese Roï Saade, che invitano a riflettere sul concetto di “casa” in Medio Oriente, rappresentato sul grande schermo attraverso prospettive diverse: nella nostalgia, nella famiglia, nel cinema, nell’essere diverso e familiare. Per la sezione An Abstract of Home allo Stensen, il 5 ottobre alle 21, sono in programma due cortometraggi in anteprima italiana, Beity di Isabelle Mecattaf e Visions of Basra di Noor Gatih, e a seguire il film The Stranger di Ameer Fakher Eldin, alla presenza del regista. Pluripremiata opera prima del giovane regista siriano Ameer Fakher Eldin, che ha debuttato alle Giornate Degli Autori del Festival di Venezia vincendo il Premio Edipo Re come miglior film, The Stranger è stato candidato dalla Palestina per i Premi Oscar.