TEATRO LA FENICE DI VENEZIA Madama Butterfly dirige Sesto Quatrini

Con Madama Butterfly il direttore Sesto Quatrini torna al Teatro La Fenice

che ripresenta l’opera pucciniana nello storico allestimento del 2013 messo

in scena in occasione della 55esima Biennale d’Arte di Venezia, con la regia

di Àlex Rigola ora ripresa da Cecilia Ligorio e con le scene e i costumi di

Mariko Mori. Le parti principali sono cantate da Monica Zanettin

(Cio-Cio-San), Vincenzo Costanzo (Pinkerton), Manuela Custer (Suzuki) e

Alberto Mastromarino (Sharpless). Il Coro del Teatro La Fenice è preparato

da Alfonso Caiani.

La première di sabato 10 settembre è dedicata alla memoria di Renata

Tebaldi, nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della nascita,

in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi. Seguiranno quattro

repliche: 16, 18, 20 e 22 settembre.

Sesto Quatrini ha dichiarato: «Amo moltissimo Madama Butterfly. È

probabilmente l’opera che ho visto e ascoltato di più dal vivo. Ai tempi in

cui lavoravo al Metropolitan, da spettatore partecipai a tutte le recite

lungo ben due stagioni e mi innamorai profondamente della straordinaria ed

immaginifica Butterfly di Anthony Minghella. La vita disegna traiettorie

meravigliose e inaspettate e, qualche anno più tardi, ho avuto l’onore ed il

piacere di debuttarla sul podio, proprio in quella versione, nel mio teatro

di Vilnius che, con il Met e la English National Opera, ne è coproduttore.

In questa stagione, oltre a dirigerla a fine gennaio sempre a Vilnius per

tre recite, sono felice di tornare in uno dei teatri del mio cuore, La

Fenice, proprio con questo titolo.

Rispetto a tutte le altre opere di Puccini, Madama Butterfly possiede una

caratteristica unica: oserei dire che è un’opera che consta di un solo

personaggio e delle sue vicende interiori. In pratica la musica sottolinea

costantemente gli stati d’animo, le paure, gli amori, e più in generale il

dramma psicologico della protagonista, come fosse un grande “monodramma”

psicanalitico dove tutti gli altri personaggi sono degli elettroni che

ruotano attorno all’atomo centrale: lei, Cio-Cio-San e la sua psiche, sono

il costante riferimento per tutti gli altri, che vivono solo in funzione di

lei, e lo stesso vale per i luoghi: la casa, la natura, così come gli

oggetti di scena, siano essi minuti o grandi.

La musica, sorprendentemente caleidoscopica, abbozza, affresca, schiarisce

e scurisce senza sosta, senza trascurare neanche il minimo dettaglio.

Dal punto di vista direttoriale la partitura è molto impervia, sia

tecnicamente, per le costanti difficoltà agogiche che la tappezzano, come ad

esempio l’ossessivo uso del rubato, i repentini cambi di tempo, una

scrittura che non definirei fluida, quanto piuttosto dinamicamente e

teatralmente frammentaria; sia per il difficilissimo rapporto con il

palcoscenico, soprattutto nel bilanciamento delle voci rispetto a

un’orchestrazione talvolta molto massiccia e muscolare. Il confronto con le

grandi incisioni del passato, le tradizioni interpretative e, infine,

l’universale popolarità di questo capolavoro, rendono il lavoro del

direttore complesso e allo stesso tempo avvincente. Approfondendo

continuamente lo studio di Madama Butterfly e sforzandosi nel rispettare

fedelmente il dettato dell’autore si può capire perché Puccini non smise mai

di amare la sua creatura considerandola ‘l’opera più sentita e suggestiva

ch’io abbia mai concepito’.»

<https://www.teatrolafenice.it /event/madama-butterfly-2/>

Sesto Quatrini, nato a Roma nel 1984, è considerato uno dei maggiori

direttori d’orchestra della sua generazione. È il Direttore Artistico del

Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (LNOBT).

Dal 2015 al 2016 è stato assistente di Fabio Luisi al Metropolitan Opera di

New York e al Festival della Valle d’Itria, dove nel 2017 ha fatto il

debutto operistico italiano con Un giorno di regno. Da allora è iniziata la

sua carriera internazionale che lo ha portato a dirigere sia il repertorio

sinfonico che quello operistico nei maggiori teatri e festival, in Italia e

all’estero. Recentemente ha diretto, tra l’altro, La Juive e Don Carlo a

Vilnius, Norma al Regio di Parma e a La Monnaie, Anna Bolena e Il turco in

Italia al Carlo Felice di Genova. Nel novembre 2022 debutta al Donizetti

Opera dirigendo Chiara e Serafina, opera riproposta a duecento anni dalla

prima e inserita nel progetto Donizetti200. A partire dalla stagione

2022/2023 sono previsti prestigiosi debutti di teatri, compresi Royal Opera

House di Londra, Royal Danish Opera, Royal Opera House Muscat, Opernhaus

Zürich e Deutsche Oper Berlin.