Chiarire il veicolo Titolare di cellulare

Il supporto wireless è un dispositivo utilizzato per collegare il telefono al cruscotto di un veicolo. Tendenzialmente viene unito al parabrezza o applicato alla bocchetta dell’aria. Un grande supporto per telefono per il vostro veicolo è un abbellimento fondamentale per qualsiasi veicolo che esclude un quadro di percorso sottostante. I supporti per telefono offrono un metodo protetto e basilare per prendere decisioni, ottenere indicazioni turn-by-turn e utilizzare la voce del telefono con la mano destra. In ogni caso, alcuni supporti funzionano meglio con veicoli e telefoni specifici rispetto ad altri. Un supporto versatile vi mantiene coordinati e offre alle vostre mani una pausa davvero necessaria.

Come funziona.

I supporti per cellulari sono piccoli oggetti che vengono utilizzati per sistemare il telefono cellulare. Sono destinati a poggiare su una superficie dura, come un tavolo o un’area di lavoro, in modo da poter guardare registrazioni interessanti, guardare foto e, infine, proteggere il telefono in modo pulito. Supporto per cellulare Sinope Gravity

Se avete bisogno di un supporto che funzioni con il vostro telefono di grandi dimensioni e che renda semplice posizionare ed eliminare il telefono, Sinope Gravity è uno dei nostri supporti per bocchette di ventilazione numero uno. Questo modello, dal piano di spesa contenuto, si adatta alla maggior parte delle bocchette di ventilazione standard dei veicoli e può indubbiamente soddisfare telefoni con display fino a 6,7 pollici, compresi quelli con custodie spesse. Basta far scorrere il telefono nel supporto e i sostegni vengono quindi tagliati in posizione per ottenere un adattamento ideale. Quando si è pronti ad eliminare il telefono, toccare il pulsante nella parte inferiore del supporto per sganciare le clip.

Foto di un portacellulare da auto tratta da auto-doc.it

Rappresentare i vari tipi.

Sebbene siano stati valutati sei diversi tipi di supporti, i tipi fondamentali disponibili sono tre: Supporti per parabrezza, supporti per cruscotto a tazza e supporti per bocchette d’aria.

Supporto mobile per telefono generico. I supporti per telefoni generici possono contenere sia telefoni cellulari che tablet. …

Popsockets. I Pop Sockets sono quei cerchi rotondi applicati sul retro del telefono di qualcuno. …

Squillo del telefono. …

Cavalletto.



Per quale motivo è significativo?

Un supporto compatto mantiene la calma e concede alle mani una pausa davvero vitale. Questi supporti flessibili contribuiscono a mantenerli salvaguardati e puliti e a renderli piacevoli e preziosi. Tenere in mano il telefono da ora in poi, per un tempo davvero lungo, per guardare un video può prosciugare il telefono. Un telefono cellulare può controllare fino a 0,3 libbre, davvero.

4 vantaggi dei cavalletti portatili