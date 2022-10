Musica diffusa con l’ORT nei quartieri di Firenze

Cultura e solidarietà insieme: musica nelle mense per i più bisognosi e tanti

altri eventi. L'Orchestra della Toscana vince il bando “Autunno fiorentino”

indetto dal Comune, con una nuova rassegna di concerti da ottobre a

dicembre: 7 diverse produzioni per un totale di 11 appuntamenti

Fondazione Solidarietà Caritas onlus e Cesvot i partner d’eccezione

La Fondazione ORT è riuscita ad aggiudicarsi uno dei contributi più rilevanti del bando

Autunno fiorentino grazie ad una proposta innovativa chiamata “Musica diffusa”. Un viaggio

artistico, con momenti culturali proposti in luoghi alternativi, che è al tempo stesso occasioneper fare del bene.

Promosso dal Comune di Firenze e realizzato grazie a finanziamenti derivanti dal ‘Fondo

periferie’ del Ministero della Cultura, “Autunno fiorentino” ha come obiettivo quello di favorire la ripresa della cultura e dello spettacolo in tutti i quartieri del comune che non rientrano nelsito Patrimonio Mondiale dell’Unesco “Centro storico di Firenze”.

“Musica diffusa” ha il merito di aver cercato non solo un reale decentramento includendo tutte le zone poste fuori dal centro, ma anche quello di aver intercettato dei partner che potessero legare le proposte artistiche ad un tessuto sociale quanto mai bisognoso di momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale.

L’ORT ha immaginato questo progetto come una grande opportunità, da sviluppare con due

soggetti che ogni giorno stanno sul territorio a portare il loro aiuto concreto alle persone e agli enti del terzo settore: Fondazione Solidarietà Caritas onlus e Cesvot.

Per questo motivo i luoghi scelti per “Musica diffusa” sono in parte deputati alla musica e allo spettacolo, come il Mandela Forum, il Teatro Affratellamento o la Manifattura Tabacchi, ma altri sono stati volutamente ricavati dentro strutture che ospitano le normali attività di Fondazione Solidarietà Caritas. Servirà a far conoscere queste realtà al pubblico dei teatri e al tempo stesso permetterà agli ospiti delle strutture di partecipare a momenti culturali.

Inoltre durate tutte le manifestazioni verranno incentivate donazioni finalizzate a sostenere

Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle loro mense.

A Firenze, sempre più over 65 mangiano alle mense gestite dalla Caritas. Qiuella di via Baracca (uno dei luoghi di “Musica diffusa”) è un punto di riferimento per i fragili della città, il cui identikit è: uomo, italiano, tra i 35 e i 54 anni, spesso di passaggio. Ma ci sono anche

minorenni (erano 10 nel 2019, sono stati 11 nel 2021 e 10 nel 2022) e sempre più anziani,

soprattutto stranieri. È la mensa più grande di Firenze, di proprietà comunale, gestita dalla

Caritas e sostenuta interamente grazie alle donazioni. È prevalentemente rivolta a persone

senza dimora e in stato di grave emarginazione, che possono accedervi direttamente. Esistono poi le mense diffuse di quartiere che hanno utenze diverse ovvero persone adulte ed autosufficienti, in stato di povertà, marginalità e fragilità sociale.

“Siamo entusiasti di questa importante collaborazione con l’Orchestra della Toscana e con

Fondazione Solidarietà Caritas – dice il presidente di Cesvot Luigi Paccosi – rappresenta un

esempio virtuoso di progettazione condivisa. L’iniziativa “Musica Diffusa” ha un doppio grande pregio, quello di portare la bellezza della musica nelle aree periferiche di Firenze e quello di sostenere tramite le donazioni la fondamentale rete delle mense Caritas sul territorio”

“L’incontro tra la solidarietà e la cultura – dice il presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Vincenzo Lucchetti – è il grande valore aggiunto di questa iniziativa. Cura delle persone e bellezza possono e devono stare insieme. Ringraziamo un'istituzione prestigiosa come l’ORT per l’attenzione dimostrata verso gli ospiti delle nostre mense, allietando i pranzi con i loro concerti”.

“Il pregio del nostro progetto – secondo il presidente ORT Maurizio Fritteli – è di essere

totalmente inedito, costruito apposta per “Autunno fiorentino”. Tocca tutti i quartieri, compreso fuori dal centro storico, e ha il valore aggiunto dato da due partner importanti con i quali realizzeremo aiuti concreti per chi ne ha bisogno”.

I concerti iniziano il 6 ottobre alle 12.00 con un flash mob fuori dalla mensa Caritas di via

Baracca. Sono tutti ad ingresso gratuito su prenotazione. I volontari della Fondazione

Solidarietà Caritas raccoglieranno le donazioni. Nella realizzazione del programma sono stati scelti titoli di grande fascino, facili da ascoltare, accattivanti nelle opere e nei nomi dei

compositori, concerti per tutti, proprio perché realizzati fuori dagli spazi convenzionali del

teatro, in luoghi speciali, vicini alle case delle persone.

Trattandosi di posti piccoli, a volte piccolissimi, alcuni di questi sono già esauriti. Restano

disponibili alla prenotazione quelli negli spazi più grandi, concepiti proprio come momento di aggregazione per il quartiere: – venerdì 14 ottobre (ore 21:00) al Mandela Forum del Campo di Marte andrà in scena un titolo di grande impatto come Carmina Burana di Carl Orff. Sul podio la nostra orchestra sarà diretta da Jaume Santonja; protagoniste le voci di Giuliana Gianfaldoni soprano, Antonio Giovannini controtenore, Roberto De Candia baritono. Completano il cast il Coro della Cattedrale di Siena e il Coro di voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino;

– sabato 5 dicembre (ore 21:00) al Palazzo Wanny andrà in scena Ti racconto Don

Giovanni, la straordinaria descrizione dell'opera di Mozart fatta da un vulcanico Alessandro Riccio, accompagnato dall'Ensemble di archi e fiati dell'ORT.

Un’esperienza che lascerà un segno, affermando ancora una volta l’importanza della musica e della sua diffusione come elemento portante di civiltà, educazione e crescita personale.

Orchestra della Toscana Ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti. È interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue per l’eccellenza dei musicisti di cui è composta. Proprio questa qualità artistica permette di poter interpretare musiche dal barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea; incide per EMI, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony Classical, Warner Music Italia e NovAntiqua Records. Fondazione Solidarietà Caritas Onlus È un organismo senza scopo di lucro che nasce per supportare la Caritas Diocesana di Firenze nella realizzazione delle "Opere Segno". Le Opere Segno sono progetti che, grazie a servizi e strutture, rispondono ai bisogni delle persone povere che vivono in condizione di solitudine, di disagio sociale, bisognose, svantaggiate, emarginate, detenute e malate. Cesvot Svolge funzioni di Centro Servizi per il volontariato per il territorio della Toscana. Secondo il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), i Centri di Servizio per il volontariato hanno il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare

la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (art. 63).

“AUTUNNO FIORENTINO” | ottobre / novembre 2022

MUSICA DIFFUSA | L’ORT NEI QUARTIERI DI FIRENZE |

Il programma

Q5 / giovedì 6 ottobre 2022 / Firenze, Mensa Caritas (via Baracca) ore 12:00

Q4 / mercoledì 23 novembre 2022 / Firenze, luogo da definire ore 21:00

GLI OTTONI AL … CINEMA

Gli Ottoni e Percussioni dell’ORT

Q5 / venerdì 7 ottobre 2022 / Firenze, Casa della Carità (via Corelli) ore 21:00

I FIATI ALL’OPERA

Alessandro Riccio attore

Quintetto a fiati dell’ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

Q5 / sabato 8 ottobre 2022 / Firenze, Casa Santa Matilde (via Cosimo Il Vecchio) ore 17:00

Q3 / domenica 9 ottobre 2022 / Firenze, Foresteria Pertini (via Tagliamento) ore 17:00

TANGO 2022 #PIAZZOLLA!

ORT Attack ensemble d’archi

musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel

Q2 / venerdì 14 ottobre 2022 / Firenze, Nelson Mandela Forum ore 21:00

CARMINA BURANA di Carl Orff

Orchestra della Toscana

Jaume Santonja direttore

Giuliana Gianfaldoni soprano

Antonio Giovannini controtenore

Roberto De Candia baritono

Coro della Cattedrale di Siena

Lorenzo Donati maestro del coro

Coro voci bianche del Maggio Musicale Fiorentino

Lorenzo Fratini maestro del coro

Q1 / sabato 15 ottobre 2022 / Firenze, Manifattura Tabacchi ore 17:00

Q1 / sabato 15 ottobre 2022 / Firenze, Manifattura Tabacchi ore 21:00

BEETHOVEN

Orchestra della Toscana

Jaume Santonja direttore

BEETHOVEN Coriolano, ouverture; Sinfonia n.5 op.67

Q3 / sabato 5 novembre 2022 / Firenze, Teatro Affratellamento ore 21:00 – data da confermare

Q4 / sabato 3 dicembre 2022 / Firenze, Palazzo Wanny (via del Cavallaccio) ore 21:00

TI RACCONTO DON GIOVANNI

di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto

Q5 / venerdì 25 novembre 2022 / Firenze, Centro “Il Samaritano” (via Baracca) ore 17:30

concerto riservato agli ospiti del centro

TRA BASSI e alti

Luca Provenzani violoncello

Amerigo Bernardi contrabbasso – musiche di Sammartini, Bach, Piazzolla, Rossini