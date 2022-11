Teatro Vittoria, N.E.R.D.S.

Dal 15 al 20 novembre è in scena al Teatro Vittoria di Roma lo spettacolo N.E.R.D.S., scritto e diretto da Bruno Fornasari, che realizza una sapiente “macchina di umorismo crudele” fatta di battute sagaci e trovate sceniche senza esclusioni di colpi.

N.E.R.D. (Non Erosive Reflux Desease) in medicina è l’acronimo che indica il reflusso non erosivo, un classico bruciore di stomaco fastidioso ma apparentemente innocuo. Siamo in un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie. Ecco una famiglia tradizionale: Padre, Madre e quattro figli maschi. Oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli Nico, Enri, Robi e Dani, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano qui per festeggiare. Tutto sembra andare per il meglio quando l’arrivo di un’ospite indesiderata rompe la calma apparente. Si tratta di Laura, una donna divorziata con figli, l’ultima persona che la Madre avrebbe voluto vedere al proprio anniversario. Enri ne è sempre stato innamorato, mentre Nico ha appena avuto con lei una storia clandestina. A prima vista, gli altri due fratelli, Robi e Dani, sembrano estranei a qualunque triangolo amoroso, ma… In pochissimo tempo, l’ora che separa gli invitati dal buffet di rinfresco si trasforma in un tale incubo per i quattro fratelli da poter dire, citando Darwin, che la selezione naturale stia agendo al suo meglio. Sono proprio loro a interpretare tutti i ruoli coinvolti nell’ora di delirio, come se il vero nemico da sconfiggere fosse molto più vicino di quanto si possa immaginare.

N.E.R.D.s – sintomi è una commedia nera, provocatoria e irresponsabile, che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia. E quando lo spettacolo sembra arrivato alla fine, durante gli applausi gli spettatori vengono spiazzati da una sorpresa insolita: l’azione riparte, ma stavolta si divide tra il presente e il 1865. Charles Darwin in persona, con sua moglie Emma, e Madre e Padre, che si stanno preparando per andare alla cerimonia di anniversario, daranno il loro personale punto di vista sul tema delle relazioni famigliari.

N.E.R.D.s

sintomi

testo e regia di

Bruno Fornasari

con

Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi,

Riccardo Buffonini e Umberto Terruso

scene e costumi Erika Carretta

Produzione Teatro Filodrammatici di Milano