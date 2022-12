Auditorium Parco della Musica, OPS! Rassegna di circo contemporaneo

Dal 3 all’8 gennaio va in scena all’Auditorium Parco della Musica la rassegna di circo contemporaneo OPS!. In programma tre spettacoli presentati dal SIC – Stabile di Innovazione Circense, il nuovo centro di produzione circense fondato dalla Compagnia Circo El Grito con il sostegno del Ministero della Cultura. I suoi fondatori Giacomo Costantini e Fabiana Ruiz Diaz sono considerati i pionieri del circo contemporaneo in Italia e la loro compagnia una delle più immaginifiche e innovative del panorama internazionale.

“Siamo felici di tornare a Roma, città in cui tutto è iniziato per noi oltre quindici anni fa. Dopo migliaia di spettacoli e chilometri siamo felici di tornare a condividere il nostro punto di vista sul circo contemporaneo presentando la rassegna OPS! all’Auditorium Parco della Musica. In sala Petrassi si alterneranno tre spettacoli molto diversi tra loro che crediamo rappresentino un’occasione unica per scoprire una nuova sensibilità dell’arte circense, capace di essere profonda e autenticamente popolare.” Giacomo Costantini

In Circo Suite – Spettacolo in tre movimenti, in scena dal 3 al 5 gennaio, il SIC presenta una serata in cui il Circo El Grito incrocia il suo percorso con i centri di produzione BlucinQue Nice e Teatro Necessario per svelare tre visioni differenti del circo: un’occasione per avvicinarsi oggi al circo attraverso tre declinazioni, tre visioni e quindi tre sensibilità differenti, una summa delle compagnie che da anni sperimentano le strade alternative della performance artistica.

Un appuntamento adatto a tutta la famiglia, fortemente voluto dai direttori artistici del SIC / Stabile di Innovazione Circense Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, affinché ci sia un confronto attivo con tutta la scena ma soprattutto per allenare il pubblico a rappresentazioni che oltrepassino i meri virtuosismi, evocando impressioni e fantasie. In circa 70 minuti sul palco si alternano il centro di produzione torinese blucinQue/Nice con una suite per movimento, elettronica e violoncello, ideata da Caterina Mochi Sismondi con la violoncellista Beatrice Zanin e l’acrobata e danzatore di origini portoghesi Alexandre Duarte dove il dialogo speculare tra lo strumento musicale, la voce e la coreografia trovano un punto d’incontro nel momento sonoro che attinge le suggestioni da frammenti cinematografici.

Tocca poi al Teatro Necessario, con un estratto di un loro classico, Clown in libertà: un viaggio musicale di tre clown impegnati in coreografie acrobatiche, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi. A chiudere coloro che hanno progettato il SIC / Stabile di Innovazione Circense, i due fondatori e direttori artistici del Circo El Grito Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini che ripercorrono 15 anni in 15 minuti: la ricerca del movimento aereo, dell’acrobatica e della destrezza circense si allea con il potere della musica e con la poesia del teatro e della danza. Concluderanno la loro performance con una sorpresa, il debutto sulla scena di una nuova piccola grande stella circense.

Il 6 gennaio data unica di Nuova Barberia Carloni uno spettacolo ormai di culto della compagnia Teatro Necessario, il trio di clown musicale composto da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori che si è esibito in più di 25 paesi, vinto numerosi premi non solo per le loro innegabili doti artistiche ma anche per la loro travolgente simpatia. Chi si imbatte in un loro spettacolo, non potrà far a meno di seguirli in ogni dove per ridere con loro un’altra volta e un’altra ancora. L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava e soprattutto intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, faceva barba e capelli.

Il 7 e l’8 gennaio chiude la rassegna l’Uomo Calamita, spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini in cui Circo El Grito e Wu Ming Foundation incrociano i loro percorsi artistici. Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guida lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la seconda guerra mondiale. La storia comincia L’11 settembre 1940 con una circolare telegrafica, quando il capo della polizia ordina che vengano controllati tutti i carrozzoni, i circhi e le carovane, e che “vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza”. L’Uomo Calamita e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, senza lavoro e ricercati dalla polizia. Lena – una bimba di otto anni – si ritrova invece senza il suo supereroe preferito e senza lo spettacolo che attendeva dall’anno prima. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, con l’aiuto di Lena, useranno i propri poteri, l’astuzia e il magnetismo per combattere il nazi-fascismo. Uno straordinario spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura in cui un supereroe assurdo combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito

Nato nel 2022, lo Stabile di Innovazione Circense è un centro di cultura circense dedicato al circo contemporaneo, capace di confrontarsi e competere sul piano internazionale. Il SIC vuole incoraggiare la diffusione e lo sviluppo – in Italia e all’estero – di un circo di creazione, una forma di spettacolo multidisciplinare, innovativa e aperta agli altri linguaggi della scena, favorendo incontri tra culture, discipline e generazioni differenti e trasmettendo l’amore per la cultura popolare del circo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e trasversale. In cartellone nel 2022 oltre 170 spettacoli, tra proprie produzioni e compagnie ospiti da tutto il mondo, andati in scena durante il tour europeo del Circo El Grito che ha registrato il tutto esaurito e riscosso consenso dalla stampa internazionale. Con il SIC si sviluppa un progetto a lungo termine e da lungo tempo immaginato dai fondatori e direttori artistici di El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, che si avvalgono anche della preziosa co-direzione artistica di Catherine Magis, fondatrice e direttrice di UP – Circus and Performing Art di Bruxelles, tra i nomi più influenti in Europa nell’ambito del circo contemporaneo. In collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi centri culturali europei, il progetto è stato premiato dalla Commissione ministeriale con il punteggio più alto nella qualità artistica. La nascita del SIC rappresenta un grande traguardo per il Circo El Grito, che dopo aver mosso i primi passi proprio nella Capitale quindici anni fa, è riuscito a rinnovare il linguaggio del circo nel contesto internazionale. www.sic-elgrito.com

Per tutti gli spettacoli:

biglietto 20 euro +3 euro diritto di prevendita

Ridotto bambini (under 12) 12 euro

Ridotto I LOVE AUDITORIUM (giovani dai 18 ai 30 anni) ridotto 25%

Per informazioni promozione@musicaperroma.it

INFO: 0680241281

WWW.AUDITORIUM.COM