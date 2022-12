Teatro Ambra Jovinelli, Maledetti amici miei…il ritorno (quelli di “A ruota libera”)

Il quartetto Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi e Nino Frassica apre il salotto di casa al pubblico dell’Ambra Jovinelli – palcoscenico ideale del varietà – per raccontare, in un clima amichevole e informale, aneddoti di vita, di cinema e di teatro.

Accompagnati da una band dal vivo formata da Arturo Valiante (pianoforte), Davide Savarese (batteria), Francesco Saverio Capo (basso), l’allegra pariglia, con un linguaggio goliardico e familiare, si esibisce in monologhi, canzoni e gag che danno forma a uno show a metà strada tra uno spettacolo teatrale e una riunione tra vecchi compagni d’avventura.

A chi fosse sfuggito, Haber, Papaleo e Veronesi sono amici di lunga data, l’affiatamento e, allo stesso tempo, la diversità tra questi personaggi cattura e coinvolge il pubblico in un’alternanza di coralità e individualità che dimostra uno spessore professionale e una capacità comunicativa fuori dal comune. Ma è l’ingresso in scena di Nino Frassica – che sostituisce Sergio Rubini, mattatore nella prima versione dello show, nel 2016, poi nella versione televisiva, nel 2019 – a dare slancio allo spettacolo, in un ritmo serrato di batture surreali e divertentissime, le piu sconclusionate possibili.

Veronesi, che “dirige in diretta” questa sorta di “chiacchierata musicale”, è il vero coordinatore di uno show in cui, tra intermezzi di parlato-recitato, resta indimenticabile la vibrante e appassionata interpretazione di Alessandro Haber di alcune tra le piu’ poetiche canzoni di due amatissimi cantautori: “La valigia dell’attore” di Francesco De Gregori (per Haber, dopo centoventisei film, un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento, la valigia dell’attore si apre davvero) e un’altrettanto credibile versione di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco.

La bella scenografia fa da sfondo all’intrattenimento che prende ritmo grazie al coinvolgente dialogo con il pubblico che i protagonisti affrontano con disinvoltura, trascinando la platea nel finale, per non farci mancare nulla, in cori alternati, uomini e donne, sulle note delle canzoni italiane di maggiore successo.

Roberta Daniele