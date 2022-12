Recita straordinaria il 31 dicembre alle 19 al Teatro Filarmonico di Verona

Il tenore Jonathan Tetelman debutta a Verona

nel Gala LA BOHÈME di San Silvestro

Con lui Orchestra e Coro areniani, voci bianche A.Li.Ve. diretti da Andrea Battistoni e un giovane cast d’eccezione: Irina Lungu, Daria Rybak, Alessandro Luongo, Francesco Leone, Jan Antem nel nuovo spettacolo di Fondazione Arena

In sostituzione di Roberto Alagna, costretto a rinunciare per indisposizione, debutta a Verona nei panni di Rodolfo uno dei cantanti più interessanti e richiesti di oggi: il giovane tenore americano Jonathan Tetelman, classe 1988, già acclamato in questo ruolo in diversi teatri del mondo e anche nel recente film-opera firmato da Mario Martone per la Rai.

La rappresentazione straordinaria de La Bohème va in scena sabato 31 dicembre alle 19 dopo il successo di quattro recite quasi sold-out: il capolavoro di Puccini, l’opera eternamente giovane dell’amicizia e dell’amore, può contare su di un cast eccezionale capitanato da Jonathan Tetelman, per l’occasione accanto alla Mimì del soprano Irina Lungu e un cast di giovanissimi, tra cui si confermano gli applauditi Alessandro Luongo, Francesco Leone, Jan Antem e debuttano Daria Rybak, Nicolò Donini e Roberto Accurso.

Sul podio sale il maestro Andrea Battistoni, veronese dalla carriera internazionale, che guida di Orchestra, Coro e Tecnici areniani e il Coro di voci bianche A.Li.Ve. L’opera eternamente giovane dell’amicizia e dell’amore saluta il 2022 nella regia di Stefano Trespidi con le scene di Guillermo Nova, i costumi di Silvia Bonetti e le luci di Paolo Mazzon, in cui lo spirito libertario della gioventù è rappresentato da movimenti e rivolte del maggio francese 1968.

I biglietti per ogni settore sono in vendita in Biglietteria, sul sito arena.it e nel circuito TicketOne, con prezzi a partire da 18€ e una speciale riduzione del 45% per gli abbonati delle stagioni 2022 e 2023 di Fondazione Arena.

