TEATRO EUROPAUDITORIUM

Friends & Partners presenta

ACHILLE LAURO

ACHILLE LAURO UNPLUGGED

Achille Lauro, reduce dal successo dell’Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra, tour della scorsa estate insieme all’Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d’Italia, torna nel 2023 sul palco con Achille Lauro Unplugged e farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 13 febbraio 2023.

L’artista sarà live con tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, tra cui l’ultimo singolo “Che sarà” (Elektra Records / Warner Music Italy), una ballad intima che segna il ritorno di Achille Lauro in una nuova veste essenziale e introspettiva, come si evince nel videoclip fuori su youtube girato per intero nella città eterna tra l’Ara Pacis e le iconiche vie del centro storico.

Nel 2023 Achille Lauro sarà anche in tour negli istituti superiori italiani per Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org. Il progetto sarà un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo tra gli studenti e il cantante che è da sempre sensibile alle tematiche che riguardano i ragazzi e agli stimoli utili a misurarsi con aspettative e timori.

PREZZI BIGLIETTI: I platea 79,00 € – I platea laterale 69,00 € – II platea 59,00 € – I balconata 49,00 € – II balconata € 39,00. I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Ticketone.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).