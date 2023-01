Visto il positivo riscontro di critica e di pubblico la mostra viene prorogata fino al 4 febbraio 2023

Titolo della mostra: “L’aeropittura fantastica di Giulio D’Anna”

Spazio espositivo: Leogalleries, via De Gradi 10, Monza

Periodo: 26 novembre 2022 – 4 febbraio 2023

Inaugurazione: 26 novembre, ore 17,30

Orari di apertura: mar – sab 10:00/13:00 – 15.00/19.00

Nel 1927 Giulio D’Anna si reca, in qualità di giornalista, alla Biennale di Reggio Calabria. Qui conosce Mino Somenzi, uno degli autori del Manifesto dell’Aeropittura. Da lui apprende i concetti di questa forma d’arte capace di raccontare la terra dal cielo. Dal 1928 al ’31 D’Anna si esprime in quella che rimarrà celebre come “l’ Aeropittura fantastica”, una sua interpretazione personale e originale del Manifesto. Poi continuerà a dipingere restando aderente a quelle norme e canoni scritti e condivisi dai colleghi artisti del periodo, mantenendo però i tratti distintivi e unici del suo stile.

Quel 1931 è quindi un anno spartiacque per D’Anna e attorno a quel giro di boa si sviluppa la mostra allestita da LeoGalleries, nei suoi spazi di via De Gradi a Monza: un’antologica che è un omaggio imponente all’artista siciliano, curata dal maggiore esperto della corrente futurista, Maurizio Scudiero e da Salvatore Carbone, curatore dell’Archivio storico dei futuristi siciliani.

Un autore che è stato uno dei pionieri dell’aeropittura, tra i primi a farla propria, tanto da rendere immediatamente riconoscibili le sue opere. Un uomo che è riuscito a raccontare i cieli della Sicilia senza però essere mai salito su un aereo in vita sua.

Una ventina le opere in galleria, e tra queste anche l’importante “Sicilia”, del 1936. Come spiega Carbone “È un riassunto di quindici anni di aeropittura. In quest’opera D’Anna ha saputo rappresentare tutta la sua regione da Trapani a Catania, un insieme di simboli come la Madonna di Tindari e l’Etna, il treno e il fiume Simeto che unisce le due parti del quadro. Al centro dell’opera l’aeropittura fantastica che è cifra dell’autore, con il paesaggio dipinto con precisione e ricco di dettagli”. Un’opera esposta per la prima volta nella rassegna “Un viaggio nel futurismo: da Boccioni a Depero” della scorsa estate a Cortona, e ora in mostra nella personale di Monza.

L’allestimento propone anche opere riconducibili al polimaterismo. Importanti i collage in esposizione. “Non dimentichiamoci che D’Anna fu anche libraio, per lui la carta stampata era linguaggio pittorico”, aggiunge infine Carbone.

“Giulio D’Anna – commenta Maurizio Scudiero – è stato a lungo, e ingiustamente, snobbato dalla critica militante come del resto lo sono stati gran parte dei ‘futuristi di confine’ o delle aree periferiche. In primo luogo perché sino agli anni Ottanta del secolo scorso, cioè fino a che Enrico Crispolti con la mostra “Ricostruzione futurista dell’universo” si è avventurato oltre la soglia del 1915, l’attenzione sul Futurismo era ristretta alla cerchia dei fondatori e in particolare a Boccioni. E secondariamente perché prima della ‘scoperta’ dell’Aeropittura (che data 1929) era problematico occuparsi di futuristi come D’Anna, ma anche Tato, e poi Ambrosi, Di Bosso, ecc.

Poi, ma recentemente (negli ultimi 15 anni), la valorizzazione di D’Anna è partita prima dai puntuali studi di Anna Maria Ruta e dell’Archivio dei futuristi siciliani, e poi anche dall’estero, cioè dalla mostra tenuta a Londra nel 2018, che ha sancito l’importanza internazionale dell’artista”.

Giulio D’Anna nasce a Villarosa (Enna) nel 1908. Dopo la morte del padre si trasferisce a Palermo. Qui ha i primi contatti con il Futurismo e si interessa da autodidatta alle tecniche artistiche. In seguito si sposta a Messina, dove inizia a lavorare nella Libreria dei Fratelli Principato. Determinante è l’incontro con Guglielmo Jannelli, suo pigmalione. Nel 1931 Filippo Tommaso Marinetti giunge in città per una conferenza al Centro Fascista di Cultura, e visita la mostra futurista di D’Anna.

E’ lo stesso Marinetti a inaugurare nel 1933 la personale del pittore nella hall del Grand Hotel. Chiusa la parentesi futurista di Pippo Rizzo e Vittorio Corona, Giulio D’Anna rimane l’unico artista siciliano a rappresentare negli anni 1931-36 il Futurismo nelle principali Mostre collettive di Aeropittura e Arte Sacra Futurista.

Espone nello stesso periodo anche all’intersindacale di Firenze, alla Galleria Pesaro di Milano, all’Internazionale d’Arte Coloniale di Roma.

Nel 1938 partecipa alla VIII mostra del Sindacato Siciliano Belle Arti. In seguito la sua presenza alle manifestazioni artistiche si dirada, ed egli preferisce occuparsi della Libreria e della Casa editrice fondata dal fratello. Continua ad occuparsi saltuariamente di pittura partecipando alle mostre collettive cittadine. Muore nel 1978.

