Massimo Iannone, il vocal coach approda negli USA

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dopo Londra, Parigi, Berlino il Vocal coach Massimo Iannone sarà a Barcellona con una Master class il 13 e 14 febbraio, per poi debuttare negli USA il 21 febbraio a “Opera Orlando” – Florida. Qui, dopo un’intera settimana di Master class, il Maestro Iannone terrà una lezione-concerto aperta al pubblico.

Massimo Iannone, vincitore del Premio Caruso 2022 dell’Associazione Maria Malibran e vincitore del Premio Una vita per la musica del Concorso Battistini, si distingue nel panorama musicale internazionale per la sua attività di formazione per le giovani voci liriche.

Uomo e artista poliedrico e sensibile, costantemente proteso alla ricerca del bello nell’arte del bel canto e nella vita, il Maestro Iannone ha canalizzato le sue peculiarità nell’esercizio della professione artistica e nella vocazione all’insegnamento, inteso come trasmissione delle conoscenze sottese all’espressione della vocalità ma anche e soprattutto come educazione all’interpretazione.

Oltre ad una intensa attività artistica, gestita con la dedizione e l’equilibrio conferitogli da anni di pratica buddista, Massimo Iannone dedica molta cura nella realizzazione di contenuti social che possano sensibilizzare e avvicinare i giovani allo studio della musica, con ottimi risultati: i video presenti sul suo canale hanno ottenuto, oltre a migliaia di visualizzazioni, entusiastici riscontri nel pubblico. Alla sua vita è stato inoltre dedicato un docu-film sulla piattaforma italo-americana www.thedeephing.com che ha già raggiunto oltre tre milioni di visualizzazioni sul web.

Con passione, energia, dedizione Massimo Iannone è Vocal Coach dal 2020 della Puccini Festival Academy, Accademia dedicata ai giovani artisti nata in seno al Festival Puccini di Torre del Lago Puccini, e ha tenuto lo scorso ottobre una Master class per cantanti lirici e Maestro di coro per la “Fundacion Incanto Nicaraguense”.