Orchestra della Toscana – IL PRIMO CONCERTO DELL’ANNO

Riprendono gli appuntamenti con la Stagione dell’ORT: il primo del 2023 vede protagonista Mario Brunello in veste di direttore e solista al violoncello. Imbracciando il suo strumento proporrà l’Arpeggione di Schubert, per poi dirigere “Notte trasfigurata” di un Arnold Schönberg ancora tonale. Al Teatro Verdi di Firenze giovedì 12 gennaio (ore 21.00), con repliche a Piombino (11) e Grosseto (14).

ALICE DI VENTI LUCENTI