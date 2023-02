Al Nostos Teatro, “Serata con del potenziale”,

Domenica 19 febbraio alle 19.00, al Nostos Teatro di Aversa, torna l’autore e attore Marco Ceccotti con “Serata con del potenziale”, uno spettacolo con umorismo.

Ceccotti Marco, pseudonimo abbastanza inutile di Marco Ceccotti, presenta i suoi ‘peggiori capolavori belli’ in uno spettacolo tutto sommato comico, un punto di incontro tra stand-up, pupazzi, cabaret, il tutto e il contrario di tutto. Un flusso di incoscienza ininterrotto escludendo alcune pause, un susseguirsi di monologhi che raccontano storie inusuali di tutti i giorni, fatti veri accaduti a persone inventate e viceversa. Storie d’amori estremisti, cartoni animati per bambini piccoli e già nostalgici, una soap opera con pupazzi, corsi motivazionali per puffi, pubblicità palesi, comicità occulta, tragedie da ridere e scene

di vita vissuta male. Il tutto all’insegna della bizzarria comica, del surrealismo audace e dello ‘spoliticamente corretto’.

Nella sua biografia professionale, Ceccotti si racconta così: “ragioniere non praticante, attore, comedian, burattinaio, ma principalmente autore, Marco Ceccotti, scrive per adulti e bambini, per il teatro, la pubblicità, la tv e i podcast. Si è esibito in carcere, ma solo per avere qualcosa in comune con i Blues Brothers, si è esibito a New York per avere qualcosa in comune con i Ghostbusters e ai Parioli per avere qualcosa in comune con Maurizio Costanzo. Dal 2009 lavora come burattinaio Al San Carlino – Teatro Stabile di Burattini a Roma dove cerca di far divertire anche i genitori, perché sono loro che pagano i biglietti. Nel 2012 fonda NANO EGIDIO, collettivo teatrale di tre elementi che sperimenta vari linguaggi comici mescolando elementi di teatro di figura, recitazione, filosofia e B movie. Con il collettivo va in scena nei principali teatri OFF d’Italia, con alcune apparizioni al limite del glorioso in quelli ON. Nel 2016 è tra i fondatori di SGOMBRO, il varietà del Nuovo Cinema Palazzo che unisce la nuova generazione di autori, comici e performer romani.

Nel 2021 inizia ad esibirsi da solo con i suoi monologhi comici che uniscono stand-up comedy, pupazzi, poesie e quello che gli viene in mente, porta in scena il suo “Serata con del Potenziale”. Nel 2022 il suo testo “Questa Splendida Non Belligeranza” si aggiudica il Premio In-box vincendo la cifra record di 30 date in giro per l’Italia.

Poche ma fondamentali apparizioni in tv: “Una Pezza di Lundini” su Rai2 (recitazione), “Propaganda Live” su La7 e Tg2 Costume e Società su Rai2 (passante informato sul Kamut)”.

