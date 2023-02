Mercoledì 15 febbraio, tornano a Pistoia, al Teatro Manzoni, unica data per la Toscana, i Poyo Rojo, per presentare “Dystopia”. Grande attesa per questa compagnia argentina che con il precedente spettacolo sta girando da circa quindici anni in oltre trenta paesi del mondo, con una media di 120 rappresentazioni all’anno.

È possibile votare ATP/Teatri di Pistoia al concorso di ArtBonus indetto dal Ministero della Cultura. Tutta la popolazione e gli spettatori sono invitati a farlo per sostenere l’attività di questo polo teatrale toscano, che nel 2021, con la fusione con il Funaro ha rilanciato e implementato l’attività.

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Manzoni di Pistoia vanno in scena, quale unica data toscana, gli argentini Poyo Rojo, che presenteranno Dystopia. Grande attesa per questa compagnia che con il precedente spettacolo, dal titolo omonimo sta girando da circa quindici anni in oltre trenta paesi del mondo, con una media di 120 rappresentazioni all’anno.

Dystopia sfugge alle classificazioni: danza, teatro fisico, musica, teatro d’oggetti, arte visiva. La libertà totale, formale, estetica e politica dello spettacolo precedente è la ragione dell’entusiasmo internazionale che continua a suscitare e questa libertà è il fulcro intorno al quale la compagnia ha ancorato la nuova creazione.

Dystopia è un’esilarante esplosione di idee che si susseguono senza sosta. Ambientato in uno studio televisivo, nel quale gli interpreti, attraverso l’assurdo e grazie alla risata invitano gli spettatori a prendere le distanze dal pessimismo insito nel genere distopico. Due giornaliste di un programma di informazione, brillanti e amichevoli, parlano di un mondo fantastico, privo di conflitti e opposizioni, un mondo nel quale ogni tentativo di pensare in modo critico viene neutralizzato da un generale consenso ovattato. Un universo che ricorda il mondo dolciastro e ansiogeno del film “Truman Show”, di Peter Weir, in cui però protagonista assoluto è il corpo, al tempo stesso catalizzatore e oggetto medesimo della narrazione, con l’uso di un linguaggio che permette di esplorare l’eccesso fino al parossismo, provocando una risata che libera lo spirito delle sue inquietudini.

Teatri di Pistoia, con questa ultima Stagione teatrale ha introdotto la sezione Danza, con un programma eterogeneo, che mira a introdurre la disciplina sul territorio mostrando diverse possibilità dell’espressività attraverso il movimento.

Dall’1 febbraio è possibile votare ATP Teatri di Pistoia al concorso di Art Bonus indetto dal Ministero della Cultura. collegandosi al sito www.artbonus.gov.it/artbonus.gov.it/concorso/2023/ e selezionando tra i progetti Associazione Teatrale Pistoiese. Tutta la popolazione e gli spettatori sono invitati a farlo se desiderano sostenere l’attività di questo polo teatrale toscano, che nel 2022, anche con l’ingresso del Funaro – operazione che sottolinea il valore delle alleanze fra pubblico e privato – ha rilanciato e implementato l’attività per il territorio e la regione, formulando proposte di rilevanza nazionale ed essendo selezionato tra i candidati a concorrere. Teatri di Pistoia sta portando a Pistoia e provincia (in 14 spazi complessivi) prosa, danza, musica cameristica e sinfonica, teatro ragazzi, spaziando tra i generi, tra linguaggi contemporanei e della tradizione, cercando di dialogare con le diverse esigenze, per età e interessi, del pubblico. Art Bonus è una utile legge, dedicata a imprese e singoli cittadini, che stabilisce che chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura può godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Stagione Danza 2022_2023

Teatro Manzoni Pistoia

mercoledì 15 febbraio, ore 21

DYSTOPIA

LA NUOVA CREAZIONE DI POYO ROJO

uno spettacolo di Poyo Rojo / Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso

con la collaborazione di Julien Barazer

drammaturgia Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso e Julien Barazer

regia Hermes Gaido

coreografia: Alfonso Barón e Luciano Rosso

interpreti Alfonso Barón e Luciano Rosso

musica Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido e Luciano Rosso

collaborazione musicale: Sebastian Perez e Migo Scalone

video Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso e Julien Barazer

montaggio video Hermes Gaido

disegno luci, scenografia, costumi Poyo Rojo, Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso

produzione: Maxime Seuge e Jonathan Zac per Un Poyo Rojo (FR), Teatro Español di Madrid (ES) e con Carnezzeria Srls (IT)

TRAILER https://www.youtube.com/watch?v=7OyBXD4ZnX8

Prezzi: 18 euro intero, 15 euro ridotto (Over 65, soci UNICOOP Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, abbonati stagioni Teatri di Pistoia, allievi Scuola di Musica e Danza Mabellini, iscritti corsi il Funaro, soci CRAL e Associazioni convenzionate), 14 euro (Formula “LIBERO”), 8 euro (possessori Giovani Card / in collaborazione con UNICOOP Firenze; possessori Carta dello Studente della Toscana.

Prevendita: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 (dal martedì al giovedì ore 16/19; venerdì e sabato ore 11/13 e 16/19); Biglietteria il Funaro 0573 977225 (martedì e mercoledì, ore 16/21). La sera dello spettacolo, direttamente al Teatro Manzoni, dalle ore 20.

Prevendita online: www.bigliettoveloce.it

Per tutta la Stagione è possibile acquistare la Formula “LIBERO”, novità di questa Stagione: un carnet di biglietti, con cui costruire il ‘proprio’ personale cartellone. In corso anche la vendita per tutti gli appuntamenti (PROSA al Manzoni, ALTRI PERCORSI al Piccolo Teatro Bolognini, LA VIA DEL FUNARO, SINFONICA, CAMERISTICA, DANZA, RI-BELLI TEATRO RAGAZZI)