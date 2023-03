SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 2023 AL TEATRO GARAGE LA COMMEDIA

“COSE DI OGNI GIORNO” CON DENNY MENDEZ E FRANCESCO BRANCHETTI

Lo spettacolo di David Norisco diretto dallo stesso Branchetti e con protagonista

l’ex Miss Italia e attrice di “Un posto al Sole” porta in scena le vicende di una

famiglia borghese in cui salta l’equilibrio quotidiano

Genova. Sabato 11 marzo 2023, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage va in

scena lo spettacolo “Cose di ogni giorno”, una commedia scritta da David Norisco e

interpretata da Denny Mendez e Francesco Branchetti. In scena, accanto ai due

protagonisti, Isabella Giannone e José De La Paz; la regia è firmata da Francesco

Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi, le scene di Andrea Franculli, i costumi di

Clara Surro. Lo spettacolo replica al Teatro Garage domenica 12 marzo alle ore 17.

In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata,

sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi, i quali hanno una figlia sposata e un

figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di

eccezionale, ma come tutte le situazioni diverse fa saltare l’equilibrio quotidiano.

Naturalmente sarà la madre, che è l’elemento affettivamente più fragile, a gestire con

spirito aperto la paventata separazione della figlia e l’inattesa confessione del figlio.

Il padre, commercialista di successo, vive le situazioni con la foga canina di chi sente

tremare la terra sotto i piedi della propria famiglia. In tutto questo un’affettuosa cameriera

dagli amori sempre sbagliati, assiste combinando altri guai. Lo scorrere della vita

familiare non distrugge, ma trasforma i rapporti ben organizzati in rapporti più

scoperti dove ognuno ritrova la sua dimensione vera ricomponendo così il nucleo sorretto

dall’affetto di sempre.

Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia appena diciottenne nel 1996, Denny Mendez

intraprende gli studi di recitazione e a partire dal 2003 inizia a ottenere diversi ruoli.

Celebre la sua partecipazione alla longeva soap opera “Un posto al Sole”, in cui ha

interpretato uno dei personaggi più amati e ha conquistato il pubblico italiano non solo per

la sua bellezza disarmante, ma anche per il suo talento e per la sua grande simpatia. Oggi

Denny Mendez si divide tra Beverly Hills e l’Italia coltivando la sua passione per teatro,

cinema e televisione.

Attore e regista eclettico, pluripremiato, diviso fra teatro, cinema e televisione, Francesco

Branchetti ha lavorato a produzioni televisive di grande successo come “Un medico

in famiglia”, “Una donna per amico”, “Elisa di Rivombrosa”, “Cronache del Terzo

Millennio” e “Le Ombre Rosse”. Ha diretto e interpretato diversi spettacoli teatrali, tra i

quali “Medea” di Jean Anouilh, “Sinceramente bugiardi” di A. Ayckborn e “Girotondo” di A. Schnitzler, tutti prodotti dal Teatro Garage di Genova. Nella sua carriera, ha diretto grandi

attori come Pino Micol, Mariano Rigillo, Barbara De Rossi, Corinne Clery, Debora

Caprioglio, Gaia De Laurentiis e molti altri.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online su

www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel.

010 511447) mercoledì e giovedì ore 15-18 e venerdì ore 11-14. La biglietteria alla Sala

Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it,

info@teatrogarage.it, tel. 010 511447