FONDAZIONE ARENA VOLA A LONDRA

PER PRESENTARE IL FESTIVAL 2023 ALL’EVENTO DESTINATION ITALY

Proseguono gli appuntamenti del 100° Arena di Verona World Tour per la promozione del Festival lirico che il 16 giugno 2023 inaugurerà la sua edizione numero 100. 49 serate, fino al 9 settembre, con 8 titoli d’opera e 5 serate evento.

Venerdì 24 marzo alle 10, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Londra, si terrà il workshop Destination Italy, organizzato da Belluzzo International Partners, una delle 67 Colonne per l’Arena di Verona, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Londra, con ITA (Italian Trade Agency) e IPCA (Italians’ Private capital Association), per discutere delle nuove opportunità di investimento e delle norme che attirano individui e capitali stranieri in Italia. L’incontro, al quale interverrà un ricco parterre di imprenditori, professionisti e investitori, sarà aperto da Inigo Lambertini, Ambasciatore d’Italia a Londra, con un intervento del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Il Vice Direttore Artistico di Fondazione Arena Stefano Trespidi interverrà per presentare alla prestigiosa platea il cartellone e le attese novità del Festival 2023 e le esclusive iniziative corporate riservate alle Aziende.

La presentazione si concluderà quindi con un vero e proprio cameo musicale: il soprano Anna Pirozzi e il tenore Yonghoon Lee si esibiranno, accompagnati al pianoforte da Federico Brunello, in un programma tratto dalle più celebri pagine del repertorio areniano.

Un omaggio al belcanto, alla tradizione dell’opera e all’internazionalità dei suoi valori che dal 1913, grazie al Festival, rendono Verona – e l’Arena – Il luogo più italiano sulla terra®.