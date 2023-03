Sabato primo aprile (ore 21:30) torna al Jazz Club Ferrara il violoncellista e cantante statunitense Hank Roberts. Già ospite di Ferrara in jazz con il progetto italo-americano Pipe Dream, in questa occasione Roberts si presenta in trio affiancato da altri due giganti del jazz d’oltreoceano quali Aruàn Ortiz al pianoforte e Matt Wilson alla batteria. Attraverso i suoi quasi quarant’anni di carriera, Hank Roberts ha creato al violoncello una propria originalissima voce, abbracciando improvvisazione astratta, melodie folk, musica contemporanea e vigorose rock songs. Nato in Indiana nel 1954, Roberts si è fatto un nome nella leggendaria scena downtown della New York degli anni ’80 a fianco di Tim Berne, Marc Ribot, John Zorn, e soprattutto di Bill Frisell, con il quale collabora dal 1975. Matt Wilson è uno dei batteristi jazz più richiesti, non solo a partire dall’acclamato album Honey and Salt del 2017. L’estro del pianista cubano Aruàn Ortiz completa la natura sperimentale e cameristica di questo trio. Per info e prenotazione cena 3324323840 dalle ore 12:00.

INFORMAZIONI

Per informazioni e prenotazione cena 331 4323840 tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 22:00

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas

DOVE

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – 44121 Ferrara. Se si riscontrano difficoltà con dispositivi GPS impostare l’indirizzo Corso Porta Mare, 112 Ferrara.

ORARI

Apertura biglietteria 19.00

Cena dalle 19.30

Primo tempo ore 21.30

Secondo tempo 22.45

PRESIDENZA

Federico D’Anneo

DIREZIONE ARTISTICA