Pretty Woman arriva a Catanzaro

Una promozione speciale per trascorrere in compagnia la Festa della donna a teatro con la favola romantica che ha conquistato intere generazioni. Mercoledì 8 marzo, alle 21, arriverà al Teatro Politeama di Catanzaro “Pretty Woman – Il Musical”, trasposizione del grande successo cinematografico del 1990. Per l’occasione, la Fondazione Politeama ha inteso favorire la partecipazione del pubblico femminile con un particolare sconto del 20 per cento sul prezzo dei biglietti per gruppi composti da almeno cinque donne. Si ricorda, inoltre, che è sempre attivo il medesimo sconto anche sui singoli tagliandi d’accesso per gli iscritti alle Università calabresi, alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.politeamacatanzaro.net o contattare il botteghino al numero 0961-501818.

Lo spettacolo rispecchia in maniera fedele la storia del film interpretato da Julia Roberts, nei panni della bella prostituta Vivian, e da Richard Gere in quelli del miliardario Edward Lewis, arrivato a Beverly Hills per concludere un affare. Valore aggiunto dell’opera teatrale è l’avvincente colonna sonora composta dal grande Bryan Adams, una selezione di grandi classici in cui è presente l’iconica canzone, successo mondiale, “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison. Una produzione destinata al grande pubblico, celebrazione dell’amore e della forza della donna. I due protagonisti sono interpretati sul palco da Beatrice Baldaccini e da Thomas Santu, quest’ultimo membro del cast di “Buongiorno, mamma”, di recente in onda in prima serata su Canale 5. I performers sul palco recitano, cantano e ballano portando in scena una storia che, tra emozioni e romanticismo senza tempo, racconta la rivalsa di una donna capace di superare apparenze e preconcetti e la forza dell’amore che ha la meglio su fama e denaro.