Villa Torlonia, apertura straordinaria della Torre Moresca

Dopo l’apertura al pubblico, dalla fine del 2021, della Serra Moresca, viene ora restituita alla città e alla fruizione di romani e turisti anche la Torre Moresca, altra suggestiva ed imponente costruzione che, insieme alla Serra Moresca, costituisce il complesso architettonico dalle linee arabeggianti, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia, ispirandosi all’Alhambra di Granada.

Dal prossimo 1° aprile e fino al 24 giugno, ogni sabato si potranno visitare i due piani della Torre Moresca e rivivere in parte quelle suggestioni e quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe Torlonia, invitati ad un pranzo inaspettato.

Nella stanza più alta della Torre era infatti allestita una sontuosa sala da pranzo, caratterizzata da ampie finestre con intelaiature in ghisa e vetri colorati e da pareti riccamente decorate da stucchi policromi. La sala aveva al centro un divano che, mediante l’azione di un meccanismo nascosto, poteva essere sollevato verso il soffitto, facendo contemporaneamente salire un tavolo imbandito, preparato nel frattempo, nella cucina sottostante.

L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

La Torre Moresca sarà visitabile gratuitamente con prenotazione obbligatoria al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00) acquistando contestualmente il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca (4€ intero, 3€ ridotto, + 1€ di prevendita), sempre tramite il call center.

È invece tutto gratuito per i possessori della MiC card in corso di validità, ma rimane obbligatoria la prenotazione telefonica.

Dal 1° aprile al 24 giugno, ogni sabato, i visitatori potranno accedere alle ore 10.40 – 11.20 – 12.00 – 15.20 – 15.40 – 16.20; a condurre la visita sarà una guida messa a disposizione dalla Sovrintendenza Capitolina.

I gruppi con guida propria, invece, potranno entrare alle ore 10.00 – 12.20 – 13.00 – 15.00 – 17.00 – 18.00, sempre con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Le prenotazioni saranno possibili a partire da martedì 28 marzo alle ore 10.00.

Per la sua particolare morfologia la Torre Moresca potrà ospitare in contemporanea non più di 20 visitatori per turno. La durata massima della visita è di 20 minuti.

La visita alla Torre Moresca si svolge attraverso un percorso che prevede 42 gradini e per tanto non è idonea a persone con difficoltà motoria grave.

Al termine della visita alla Torre, il pubblico potrà proseguire autonomamente la visita alla Serra oppure uscire dal complesso.