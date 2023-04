La prossima produzione ORT segna il ritorno dell’israeliano Daniel Cohen sul

podio. Solista il pianista Pietro De Maria che sostituisce Alexander Gadjiev

ancora convalescente dopo un infortunio alla mano

In programma il “Concerto n.3” di Sergej Prokof’ev, la pagina modernista, affidata in corsa

a De Maria, sarà incorniciata dall'ouverture “Leonore n.3” di Beethoven e dalla Sinfonia ”Incompiuta” di Schubert. In regione martedì 18 aprile a Carrara, il 19 a Empoli e gran finale il 20 (ore 21:00) al Teatro Verdi di Firenze.

Variazione tra i protagonisti della nuova produzione in stagione, che sostituisce per motivi di salute il pianista italo-sloveno molto atteso Alexander Gadjiev, con un altro grande

professionista del pianoforte, ospite frequente dei nostri cartelloni e amico di lunga data, che si è reso disponibile all’ultimo minuto. Stiamo parlando di Pietro De Maria, musicista dalla tecnica preziosa, uno degli ultimi allievi della scuola di Maria Tipo. De Maria è il primo italiano ad aver eseguito pubblicamente l’ntegrale delle opere di Chopin in sei concerti. E proprio al compositore polacco è dedicato il nuovo disco, di recente uscita per l’etichetta Dynamic, inciso nell’aprile 2021 con l'ORT diretta da Daniele Rustioni.

Il programma di questa produzione rimane invariato. De Maria siede al pianoforte suonando il Concerto n.3 di Sergej Prokof’ev, partitura tra le più fortunate del compositore e pianista, di un modernismo pungente, anche se presenta richiami al classicismo. Lavorata a più riprese tra il 1911 e il 1921, è un esempio del gusto spigoloso, quasi cubista, del compositore, acuito dai contatti con l’avanguardia europea grazie ai suoi viaggi a Londra, a Parigi e in Italia (dove aveva conosciuto i futuristi). Sul podio l'israeliano Daniel Cohen che arriva direttamente dalla Germania, per la precisione da Darmstadt, città in cui si è trasferito nel 2018 per il nuovo incarico da direttore musicale dello Staatstheater, e dove da marzo è stato impegnato nella nuova produzione di Lulu di Alban Berg. Ha abitato a Berlino, in quanto Kappelmeister della Deutsche Oper nella stagione 2015/16, ma la città che lo ha portato in Europa, da Israele, è stata Londra. Dopo gli studi in violino a Tel Aviv, per il suo diciottesimo compleanno chiede come regalo alla madre il viaggio per andare a fare l’audizione alla Royal Academy, dove dopo un anno inizia a frequentare il corso di direzione d’orchestra: “Era davvero una scusa per vedere Londra, di cui avevo sempre sentito parlare, perché mia nonna mi leggeva le poesie di TS Eliot come favole della buonanotte, e volevo vedere questa ‘nebbia gialla’ di cui parla nelle sue poesie”. Nello stesso periodo suona il violino alla West-Easter Divan Orchestra, dove ha

l’occasione di lavorare e assistere Daniel Baremboin, suo mentore. Alla Lucerne Festival

Academy invece incontra e lavora con Pierre Boulez. Da noi si confronta con la Leonore n.3, l’ouverture che Beethoven concepì per la seconda versione della sua unica opera teatrale, Fidelio. In chiusura dirige la Sinfonia Incompiuta di Schubert nel completamento che ne ha fatto in tempi recenti il musicologo Brian Newbould, terminando il terzo movimento sulla base degli abbozzi lasciati dal compositore e proponendo come finale una pagina coeva scritta da Schubert per il teatro.

martedì 18 aprile 2023 ore 21:00 Carrara, Teatro degli Animosi

mercoledì 19 aprile 2023 ore 21:00 Empoli, Palazzo delle Esposizioni

giovedì 20 aprile 2023 ore 21:00 Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 22/23

DANIEL COHEN direttore

PIETRO DE MARIA pianoforte

Orchestra della Toscana

BEETHOVEN Ouverture Leonore n.3 op.72

PROKOF'EV Concerto n.3 per pianoforte e orchestra op.26

SCHUBERT Sinfonia n.8 D 759 Incompiuta (completamento di Brian Newbould)

Carrara Biglietti a €5,00 e €10,00 in vendita alla Biglietteria e su Vivaticket.com. Info tel. 0585 641317

Empoli Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Cosimo Ridolfi, 53 – Empoli tel. 0571 72746), Bonistalli Musica (Via Fratelli

Rosselli, 19 – Empoli tel. 0571 74056) e online su Eventbrite.it

Firenze Biglietti da € 17,00 a € 15,00 in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, circuito Box Office e Ticketone e online su

Ticketone.it