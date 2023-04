FESTIVAL COMPOSITRICI! Sottovoce

By

Con il festival “Compositrici!”, il Palazzetto Bru Zane racconta un’altra storia della Musica, quella fatta da donne che nel XIX secolo si cimentarono in un campo principalmente maschile come la composizione, ottenendo importanti risultati.

Tra i 7 concerti in programma a Venezia fino all’11 maggio, spicca Sottovoce, il 18 aprile alle 19:30. Unico concerto del ciclo dedicato a opere cantate, permette infatti di scoprire il repertorio delle mélodies al femminile: genere musicale destinato ai salotti dove regnavano le donne, diventa territorio di esplorazione musicale e di condivisione della propria cultura o addirittura scrittura poetica per le compositrici, tenute per lo più a distanza dalle scene della lirica.

Il tenore Cyrille Dubois accompagnato dal pianista con cui ha creato il Duo Contraste, Tristan Raës, ridarà voce a compositrici poco conosciute o completamente sconosciute – una missione già portata dal Duo con il Palazzetto Bru Zane con pubblicazioni discografiche delle mélodies delle sorelle Lili e Nadia Boulanger (Aparté, Palazzetto Bru Zane, 2020) e di tutte le compositrici che si sentiranno durante il concerto (box Compositrices, New light on French Women Composers, Bru Zane Label, 2023).

MARTEDÌ 18 APRILE

ORE 19.30

Sottovoce

Cyrille Dubois tenore

Tristan Raës pianoforte

PROSSIMI CONCERTI DEL FESTIVAL COMPOSITRICI!

GIOVEDÌ 27 APRILE

ORE 19.30

QUARTETTO ROMANTICO

Opere per quartetto con pianoforte di GRANDVAL, STROHL e JAËLL

Alexandre Pascal violino

Léa Hennino viola

Héloïse Luzzati violoncello

Celia Oneto Ben Saïd pianoforte

VENERDÌ 5 MAGGIO

ORE 19.30

IL TEMPO DELLE AMBIZIONI

Opere per trio con pianoforte di FARRENC, GRANDVAL e CHAMINADE

Sergej Galaktionov violino

Amedeo Cicchese violoncello

Linda Di Carlo pianoforte

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

ORE 19.30

SULLA CORDA

Opere per violoncello e pianoforte di STROHL, RENIÉ e JAËLL

Johannes Gray violoncello

Anastasiya Magamedova pianoforte

Il Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

La missione del Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, con sede a Venezia, è la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese (1780-1920), concepisce e progetta programmi incentrati sul repertorio romantico francese. Si occupa sia di musica da camera sia del repertorio sinfonico, sacro e lirico, senza dimenticare i generi «leggeri» che caratterizzano lo spirito francese (chanson, opéra-comique, operetta). Il centro, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede a Venezia in un palazzo del 1695 appositamente restaurato per ospitarlo.

