“INESORABILMENTEUNAVIA”

PERFORMANCE

TENZA SCHMIEDE // DRESDEN 14 APRILE 2023

LA COREOGRAFIA La forma muta in energia pura e viceversa, non c’è inizio e non c’è fine. Un’unica via che cattura lo sguardo, alla ricerca di continue associazioni e simboli che si alternano, si ripetono e si muovono dentro un ciclo chiuso e ipnotico. Un loop inesorabile, fatto di cambi di velocità e disegni spaziali, porta sulla scena diverse prospettive che dialogano tra loro. Prospettive che dialogano tra loro alla ricerca di un’energia interiore che porta all’armonia. La coreografia propone un percorso, ponendosi come decisa negazione dell’espressione esplosiva e muscolare dell’energia, spesso labile e passeggera, che non rappresenta mai la vera forza ma solo disequilibrio. Nella performance la ripetizione del movimento diventa quasi liturgica, tende al raggiungimento di una spiritualità che trae la sua ispirazione dall’idea di energia vitale tipica delle filosofie orientali. INESORABILMENTEUNAVIA è una sorta di esortazione alla ricerca di nuovi equilibri. L’intervento musicale è stato realizzato con un areofono, percussioni, suoni concreti e l’uso di un sintetizzatore granulare. Questi elementi creano una serie di personaggi musicali sovrapposti, un respiro, una linea che va a scomporsi in polifonia e elementi percussivi su piani ritmici diversi. L’OPERA INESORABILMENTEUNAVIA è ispirato alla video installazione “Il Bisonte” di Bizhan Bassiri, opera video creata nel 1998 e accompagnata dalla composizione di un ambiente sonoro di Stefano Taglietti. E’ la rappresentazione del percorso indisciplinatamente inesorabile della natura che si rigenera senza mai cessare il suo corso. Tutto sembra fermarsi di fronte all’apparizione dell’opera d’arte: un’apparizione di dimensione cosmica che conquista lo spazio creando una potente carica energetica. THE COREOGRAPHY The form turns itself in pure energy , there is no beginning and there is no end. A journey that capture the eye, in search of continuous associations and symbols that alternate, repeat and move within a closed and hypnotic cycle. An inexorable loop, made up of changes of speed and spatial designs, brings to the scene different perspectives that interact with each other searching an inner energy that leads to harmony. The choreography proposes a path, placing itself as a decisive negation of the explosive and muscular expression of energy, often labile and passing, which does not represent true strength but only imbalance. In the performance, the loop of the movement becomes almost liturgical, tending towards the achievement of a spirituality that draws its inspiration from the idea of life force typical of the oriental philosophies. INESORABLMENTEUNAVIA is a sort of exhortation to search for new balances. The musical intervention has been realized with an aerophone, percussion, concrete sounds and the use of a granular synthesizer. These elements create a series of overlapping musical characters, a breath, a line that breaks down into polyphony and percussive elements on different rhythmical planes. THE ARTWORK INESORABILMENTEUNAVIA, inspired by the Bizhan Bassiri’s video installation “Il Bisonte”, is the representation of the undisciplined inexorable path of nature that regenerates itself without ever ceasing its course. Everything seems to stop in front of the appearance of the artwork: an apparition of a cosmic dimension that conquers the space creating a powerful energy charge. WINNER OF Bando Valorizzazione Reggia di Caserta Bando Crossing the Sea 2023 SELECTED BY Teatro di Anghiari Meccaniche della Meraviglia in Movimento Intercettazioni/Circuito Claps Programmazione KÖRPER TanzNetzDresden Festival Nutida Quasi Solo Festival Residenze Vettori CREDITS Ideazione/Concept YoY Performing Arts Coreografia e interpretazione Emma Zani, Roberto Doveri Produzione/Production Anghiari Dance Hub Opera Video Co produzione/Co production Bizhan Bassiri Musiche/Music Stefano Taglietti Timoteo Carbone Disegno Luci/Lighting Design Elisabetta Maniga In Collaborazione con/In Collaboration with Fondazione Bassiri Meccaniche della Meraviglia Stazione Utopia Intercettazioni/Circuito Claps Costumi/Costumes HACHE

YOY PERFORMING ARTS

Via Sguazza 3, Firenze yoycommunication@gmail.com Tel. 333 2942224

www.aboutyoy.com