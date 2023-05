SALA BERGAMAS DI GRADISCA D'ISONZO

“Antigone” in scena nell’ambito della rassegna Innesti

Il 4 maggio, alle 20.30 e il 5 maggio, alle 10 – Biglietti un’ora prima dell’inizio

Il prossimo appuntamento con la rassegna ' Innesti – Connessioni teatrali affatto prevedibili ideata da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale, è fissato per il 4 maggio, alle 20.30, e il 5 maggio, alle 10, alla Sala Bergamas di Gradisca d'Isonzo, con Antigone ovvero ineluttabilità della legge di Darwin una produzione Bonawentura finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’interno della VII edizione del Festival Scienza e Virgola organizzato dalla SISSA di Trieste.

Antigone è un dramma in un atto di Guido Chiarotti con Maurizio Zacchigna, Roberta Colacino, Marco Puntin, Antonio Veneziano, Maria Claudia Mansi, Mattia Benedetti per la regia di Diana Höbel.

La multinazionale Tebanto ha brevettato un nuovo seme artificiale che nelle aspettative del CEOCreonte sostituirà tutte le varietà di cereali presenti sulla Terra. Creonte spinge lo sviluppo del nuovo mercato attraverso aggressive strategie di marketing e finanza speculativa (le leggi degli uomini). Nella convinzione che l’introduzione del nuovo seme, alterando la legge di Darwin dell’evoluzione naturale (la legge degli dèi), metta a rischio la biodiversità e la sopravvivenza stessa di Homo Sapiens sulla Terra, Antigone, giovane scienziata di Tebanto si oppone ai piani di Creonte e della sua azienda…

L’autore Guido Chiarotti è un fisico, imprenditore, editore e drammaturgo. Con Giuseppe Manfridi ha scritto La domanda della regina (Teatro Stabile Rossetti, Trieste, 2017), e il libretto dell’opera Le nozze di Leonardo di Antonio di Pofi (Teatro Verdi, Trieste, 2019). Con Carlo Longo ha scritto, La quarta rivoluzione (Teatro Mina Mezzadri, Brescia, 2021).

Diana Höbel è attrice, autrice e regista. Nata a Napoli e per un quarto tedesca, si è diplomata alla Scuola di Teatro Paolo Grassi, formandosi con Kuniaki Ida, Maria Consagra, Gabriele Vacis e Silvio Soldini, perfezionandosi poi con Mario Martone e Kristian Lupa. Alterna ruoli di attrice e regista presso vari Teatri nazionali, con quello di autrice di progetti commissionati da diversi enti ed istituzioni.

a.ArtistiAssociati Soc. Coop.

Centro di Produzione Teatrale

P.I. 00412760316

via Carducci, 71

34170 Gorizia

T. +39 0481 532317