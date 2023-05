Puntuale – come tutti i grandi appuntamenti – arriva dal 27 giugno

al primo luglio MY TRAIN COMIN’ BLUESFEST, rassegna musicale

jazz/blues edizione 2023. Due le location: Museo Ferroviario

Piemontese a Savigliano con un’appendice all’Azienda Agricola

Conterno Fantino di Monforte d’Alba. Si comincia martedì 27

giugno con Zelda & The Blues Society. La band si compone dalla

vocalist Zelda Seia, Angelo La Rocca alla chitarra, Michele Colonna

al basso elettrico e Michele Drusilla alle percussioni. Propongono un

repertorio di vari generi blues, da Chicago, al Mississipi per finire a

New Orleans. La “musica del diavolo” in tutte le sue sfaccettature. E

si prosegue mercoledì 28 con il trio Blancos: gruppo formato dal

cantante/chitarrista Davide Moretti, Alan Brunetta alle percussioni e

Gianfranco Nasso al basso. Ispirati dalla musica “gospel”, dal blues

e dal folk, i Blancos cercano il loro sound nelle radici musicali della

gente, con un approccio molto acustico. E arriviamo a giovedì 29

con il Fulvio Abano Trio, gruppo che sicuramente non necessita di

molte presentazioni. Philippe Martel alle tastiere, Fulvio Albano al

sax e la vocalist Kristin Marion. Venerdì 30 i riflettori si accendo per

illuminare un mito del pianoforte: Enrico Pierannunzi. Il blues e la

sua vita sono una cosa unica. Se ne innamora ogni volta che lo

suona. Un appuntamento imperdibile. Tutti questi concerti si

tengono al Museo Ferroviario Piemontese di via Caloira a

Savigliano, il biglietto di ingresso e 10 euro e le prime note sono

intorno alle 21.15. Ed ecco l’ultimo appuntamento della rassegna.

Viene ospitato sabato1° luglio presso l’Azienda Agricola

Conterno-Fantino di Monforte D’Alba. Sul palco i Birkin Tree.

Un progetto artistico che ormai dura da quasi 40 anni. Il loro ultimo

disco “Birkintree4.0” è stato presentato nel novembre 2022 nel

prestigioso “Ennis Trad Festival”, in Irlanda, riscuotendo ampi

consensi di critica e di pubblico. L’estate 2023 li vedrà ospiti in

importanti manifestazioni in Italia e Germania, per arrivare a

dicembre quando la band si esibirà in Canada.

Ingresso euro 10, venerdì 30 giugno Enrico Pierannunzi euro

15.

info e prenotazioni Amici della Musica 3355299411