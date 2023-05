Teatro Ambra Jovinelli, Promenade de santé – passeggiata di salute

Dal 17 al 28 maggio tornano sul palco dell’Ambra Jovinelli Lucia Mascino e Filippo Timi con il debutto teatrale del regista cinematografico Giuseppe Piccioni (tra i suoi film Il rosso e il blu, Questi giorni, Fuori dal mondo) in Promenade de santé – passeggiata di salute di Nicolas Bedos. La produzione è di Marche Teatro, scena e luci sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le musiche originali di Valerio Camporini Faggioni.

In scena una storia d’amore: l’uno narcisista, ossessivo, l’altra psicotica, paranoica, schizofrenica. Entrambi malati e a caccia loro malgrado, di eros e amore, si cercano, si fuggono, sempre palpitano. Duettano per scavare nelle debolezze e paure danzando un “passo a due” di una verità penetrante e di una vitalità travolgente

L’autore ci fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale attuale ed avvincente sulla follia e sull’amore; il testo di Bedos lo fa in un modo illuminato e lucido. Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono, si desiderano.

Il regista Giuseppe Piccioni scrive nella motivazione artistica “Ho scelto Promenade de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos perché è un testo complesso, pieno di insidie e di possibili chiavi di lettura. Abbastanza aperto per poterne proporre una rappresentazione personale e l’ideale per un regista come me che ama lavorare con gli attori, che vede nel lavoro degli attori e con gli attori il cuore della propria ricerca, così come ho cercato di evidenziare nella mia esperienza cinematografica. Almeno finora. Per questo ho scelto Lucia e Filippo con cui avevo già condiviso l’avventura di un film. Per il loro talento e per il sollievo che mi procura lavorare con attori così appassionati, privi di calcoli, sempre pronti a rischiare qualcosa per cercare, sulla scena, un momento di verità”.

Dal 17 al 28 maggio Lucia Mascino e Filippo Timi diretti da Giuseppe Piccioni

MARCHE TEATRO

presenta

Filippo Timi e Lucia Mascino

PROMENADE DE SANTÉ

Passeggiata di salute

di Nicolas Bedos traduzione a cura di Monica Capuani

regia Giuseppe Piccioni

scene e luci Lucio Diana

costumi Stefania Cempini

musiche originali Valerio Camporini Faggioni

produzione Marche Teatro

