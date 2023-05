Teatro Vittoria, È una goccia nel mare? Sì, ma tante gocce fanno il mare

La seconda edizione del progetto “È una goccia nel mare? Sì, ma tante gocce fanno il mare!” nasce dall’idea di Viviana Toniolo, Direttrice Artistica del Teatro Vittoria, di continuare a rendere il Teatro un presidio cittadino sulla tematica della sostenibilità ambientale, così urgente e allarmante, promuovendone la diffusione e la sensibilizzazione. La manifestazione prevede un programma con appuntamenti di rilievo culturale e sociale, con la partecipazione di Associazioni ambientaliste, personalità del mondo della Cultura e dello Spettacolo, con ampio spazio dedicato ai giovani, adulti del futuro.

giovedì 25 maggio – ore 17.00

Lardato sie mi’ Signore,cum tutte le tue creature

Francesco d’Assisi e l’armonia della natura

a cura di

Marcello Teodonio

con

Chiara Bonome e Stefano Dilauro

Reading condotto dal Professor Marcello Teodonio, critico letterario italiano, con Chiara

Bonome, attrice e regista, e Stefano Dilauro, protagonista del noto musical “Forza Venite

Gente”, nel quale interpreta proprio San Francesco d’Assisi.

Francesco D’Assisi, il contestatore, il fratello, il “padre dei poveri e povero lui stesso” si è posto la

domanda fondamentale: come possiamo vivere senza stare in armonia con tutte le creature del

mondo? E una strada lui la ha indicata: siamo ottimisti ogni volta che guardiamo un fiore, o un

pezzo di pane. Ogni volta che riusciamo a rispettare la naturale e semplice complessità del mondo.

Biglietti (prevendita inclusa):

– intero: € 11

– ridotto (under 35/over 65): € 8

Venerdì 26 maggio h 18

PIANETA, SCAPPA! – Il Mondo salvato dai ragazzi

1^ parte

Reading “Pianeta, scappa!”, con i ragazzi del corso “L’isola che non c’era” del Teatro Vittoria, condotto da Chiara Bonome

2^ parte

Spettacolo “Il piccolo naviglio”, con i ragazzi del laboratorio teatrale condotto da Teresa Gatta

Venerdì 26 maggio sarà la volta dei ragazzi dei laboratori teatrali “Il piccolo naviglio” e “L’isola che non c’era”, rispettivamente condotti da Teresa Gatta e Chiara Bonome, con “PIANETA, SCAPPA!”, spettacolo – reading sul Mare e la sua importanza nella nostra Vita e Cultura, con lo spettacolo “Il piccolo naviglio” e testi elaborati dagli stessi giovani attori.

È previsto il saluto istituzionale di Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma

Biglietti (prevendita inclusa) € 7,00

Sabato 27 maggio h 21

Proiezione docufilm

ALLA SCOPERTA DELLA SPIAGGIA

di Ilaria Falconi

a seguire dibattito con Dott.ssa Ilaria Falconi e Dott. Danilo Ruggiero dell’Associazione Mare Libero

ll docufilm “Alla scoperta della spiaggia” e il dibattito che seguirà ha lo scopo di spiegare l’origine e l’evoluzione delle spiagge; di mettere in luce che le opere di difesa e di manutenzione della spiaggia sino ad oggi attuate non hanno contribuito a risolvere il problema dell’erosione costiera; di proporre possibili soluzioni innovative e di carattere genere per la mitigazione del fenomeno; e, infine, di offrire spunti di riflessione e un vademecum sul corretto comportamento da attuare in spiaggia. Non una lezione didattica ma una serata divulgativa che vi farà scoprire un nuovo modo di osservare la spiaggia e l’ambiente che vi circonda. Durante l’evento sono gradite domande ed osservazioni da parte del pubblico al fine di animare un sano dibattito.

Evento a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili

Domenica 28 maggio h 10

in collaborazione con PLASTIC FREE ONLUS

plastic free

Raccolta della plastica e altri rifiuti urbani nel quartiere Testaccio (Roma)

L’iniziativa vuole promuovere il contributo attivo della cittadinanza alla comunità, sensibilizzando alla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso e dell’abbandono nell’ambiente di rifiuti di ogni genere. L’appuntamento è alle ore 10 nella piazza antistante il Teatro Vittoria.

Si ringrazia Associazione Mare Libero, Detersivi alla Spina Monteverde (Roma), Eventi di Cartone, Plastic Free.

E’ una goccia nel mare. Sì, ma tante gocce fanno il mare!

di Viviana Toniolo

GIORNATE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Dal 25 al 28 maggio 2023

«Stiamo tutti vivendo in un mondo difficile e in un periodo difficilissimo. Se noi cittadini non ci impegniamo a difenderci, partecipando attivamente per migliorare i nostri comportamenti, verremo sopraffatti. La sostenibilità ambientale è a un punto cruciale per noi e i nostri figli. L’indifferenza, il pessimismo e il negazionismo sono i nostri nemici. Dobbiamo combattere questi sentimenti negativi che serpeggiano fra un grande numero di persone.

Nel mio piccolo, direttrice artistica del Teatro Vittoria di Roma, ho pensato che sia giusto dedicare a questa problematica alcune giornate di incontri a tema scientifico, culturale e sociale. Mi è stato detto “tanto non serve a niente”. La mia risposta è il titolo della manifestazione: “È UNA GOCCIA NEL MARE? SÌ, MA TANTE GOCCE FANNO IL MARE”. Il primo incontro, a cura del Professor Marcello Teodonio, sarà su San Francesco d’Assisi, precursore dell’amore per l’ambiente, la natura e gli animali; a seguire, un pomeriggio in cui i protagonisti saranno i ragazzi, con i loro pensieri sul Mondo in cui viviamo e in cui vivremo: anche il nome dell’evento è stato il pensiero di un bambino che, chiamato a esprimere un concetto sulla sostenibilità ambientale, ha risposto con aria spaventata “Pianeta, scappa!”, donando tanti sorrisi e a noi un titolo meraviglioso.

Il terzo incontro sarà sul Mare, con la Dottoressa Ilaria Falconi e il Dottor Danilo Ruggiero dell’Associazione Mare Libero. Infine, attività di sensibilizzazione necessaria sul territorio cittadino, la raccolta della plastica a cura dell’Associazione Plastic Free Onlus, sempre così partecipata e gioiosa.

Spero ci possa essere attenzione, collaborazione e sostegno a questa iniziativa che vorrei proseguisse anche nei prossimi anni al Teatro Vittoria, che dovrà essere un luogo non solo di spettacoli e Cultura, ma anche di incontro per affrontare problematiche che riguardano la vita di tutti noi.»

Viviana Toniolo

Direttrice artistica

Progetto ideato da Viviana Toniolo