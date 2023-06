Far avvicinare le persone al cinema attraverso la capacità di intrattenere, ma anche quella di far riflettere su se stessi e sui vizi e le virtù della nostra società. Ecco l’eredità del cinema degli anni ‘80 e dei suoi protagonisti che verranno celebrati da un nuovo appuntamento

Film degli anni ’80: a Numana, nella splendida riviera del Conero, il primo festival popolare del cinema italiano L’edizione “zero” del Conero Film Festival si terrà dal 30 giugno al 1° luglio a Numana. Direttore Artistico Enrico Vanzina. Tra gli ospiti d’eccezione: Christian De Sica, Eleonora Giorgi, Ezio Greggio, Jerry Calà, Andrea Roncato, Marco Marzocca e Daniela Bianchi Un festival popolare del cinema italiano anni ‘80, destinato al grande pubblico che vede nella settima arte un’occasione sia di intrattenimento che di riflessione su se stessi: ecco la missione del Conero Film Festival che terrà la sua edizione di anteprima dal 30 giugno al 1° luglio 2023 nel comune marittimo di Numana, nella Riviera del Conero. L’anno prossimo il festival si terrà invece tra Porto Recanati, Numana e Sirolo e durerà una

settimana. L’iniziativa, presentata ieri nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, è ideata e prodotta da LTM Partners in collaborazione con la Regione Marche, con il sostegno di ATIM, con il patrocinio Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission.

Enrico Vanzina, autore di film di enorme successo di pubblico, Direttore Artistico della manifestazione, sottolinea: “Un po’ come la Commedia all’Italiana che è stata capace di far ridere e nel contempo riflettere sui nostri vizi e le nostre virtù abbiamo ideato il Conero Film Festival. L’obiettivo è quello di avvicinare le persone al ‘cinema’, cercando di creare nello spettatore un bisogno di cinema ma nello stesso tempo valorizzare il territorio

dove si svolge”. “Questo appuntamento – aggiunge Marco Bruschini, presidente dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – pone la nostra Regione da protagonista tra le tappe del turismo legato ai festival, un vero e proprio fenomeno che si è consolidato in questi ultimi anni, con risultati molto soddisfacenti per l’indotto. Eventi come il Conero Film Festival rappresentano un’ottima forza di attrazione e riconoscibilità, stimolando la creazione di ulteriori appuntamenti sul territorio in un circolo virtuoso che unisce e arricchisce reciprocamente la relazione tra ricezione e cultura”.

Marcello con la Band di Demo Morselli intratterranno il pubblico di Piazza del Santuario durante le due serate in cui sul palco si alterneranno protagonisti d’eccezione del cinema italiano: la prima sarà in compagnia di Ezio Greggio e Jerry Calà; la seconda con Christian De Sica, Marco Marzocca, Eleonora Giorgi e Andrea Roncato. A condurre

in entrambe le occasioni Enrico Vanzina con Camilla Ghini.

“Abbiamo voluto puntare sul rapporto che si può creare tra turismo e cinema – conclude Andrea Agostini, Presidente della Fondazione Marche Cultura – che può fungere da volano per lo sviluppo del nostro territorio, promuovendolo sia al livello nazionale che internazionale”.

“In un periodo di digitalità e streaming – ha detto l’AD di LTM&Partners organizzatrice dell’evento Claudio Lo Tufo – l’appuntamento fisico diventa occasione di esperienza e relazione interpersonale con, in più, un tocco dal sapore vintage. È questa la ricetta alla base del successo dei festival in Italia. C’è un forte desiderio di incontrarci e condividere passioni e ricordi in momenti accuratamente selezionati. Il Conero Film Festival sarà uno di questi”.