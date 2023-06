Laboratorio teatrale a cura di Fabio Mascagni

17 e 18 GIUGNO 2023

Orari 10/13 – 14/19

c/o Teatro delle Forchette – via Vivaldi 22, Forlì

“Ho sempre provato. Ho sempre fallito. Non importa. Proverò

ancora. Fallirò ancora. Fallirò meglio” Samuel Beckett

L’attore ha una responsabilità creativa nella costruzione di un

personaggio.

Quel che fa la differenza fra un buon interprete e un buon esecutore

è l’assumersi questa responsabilità, l’esporsi all’errore, il farsi carico

del rischio, il mettersi alla prova.

Pur riconoscendo il valore indispensabile della regia intesa, in

questo caso specifico, come guida dell’attore nella costruzione di

un personaggio, fondamentale è il valore autorale dell’attore, la sua

capacità di immaginare un personaggio e il ruolo che la sua

creatività ha all’interno di un processo collettivo di messinscena.

Al di là della strada che verrà indicata dal regista, ogni attore deve

saper proporre una sua idea di personaggio, mettendo al servizio di

un testo e di una messinscena, oltre che la sua voce, il suo corpo e

le sue abilità, l’immaginazione di cui è capace, il suo punto di vista

(la sua opinione) e la sua capacità di osservazione del reale al fine

di costruire un personaggio coerente e credibile.

Nel raggiungimento di questo obiettivo, l’attore non deve temere

l’errore, deve imparare, prima di ogni cosa, ad accettare

serenamente il “tentativo” come suo principale strumento di lavoro,

godere di quella fallibilità che molto spesso la vita non gli concede,

accettare “il suo essere umano” e in quanto tale imperfetto,

valorizzare il suo limite come elemento di unicità, e così facendo

guadagnarsi una sua autonomia creativa, contribuendo alla

costruzione del personaggio come regista di se stesso.

E’ questa capacità che fa la maturità di un attore.

A chi è rivolto

Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che vogliano acquisire ed

esercitare strumenti attorali per la creazione autonoma di un

personaggio e per praticare lo stare in scena secondo i principi dell’

“essere in ascolto” e “in relazione”.

FABIO MASCAGNI

Laureato in Scienze dell’ Educazione sociale. Università di Firenze.

Diploma presso Scuola Teatrale di Firenze Laboratorio Nove

Corso CEE di Drammaturgia Contemporanea Internazionale

Radiodrammi RAI.

Lavora in teatro con Lina WERTMULLER, Michele PLACIDO, Alvia REALE,

Valerio BINASCO, Laura CURINO, Marco PLINI, Maurizio PANICI

Nel Cinema e TV con Mario MARTONE, Antonello GRIMALDI, Riccardo DONNA,

Antonio FRAZZI, Salvatore SAMPERI, Gabriele MUCCINO

Cosa è richiesto

– Abbigliamento comodo per il lavoro di training.

– Un breve monologo a memoria.

Minimo partecipanti : 8

Quota di partecipazione:

Soci T.d.F. € 150

Esterni € 200

per info e prenotazioni 339/7097952 – 347/9458012