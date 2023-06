Opere, concerti e danza: questa sarà la stagione del Luglio Musicale Trapanese

Al via la 75a Stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese. Un teatro che non è solo quello creato dalla scena naturale, immerso nel verde della Villa Margherita, ma é anche vero cuore culturale della Città di Trapani: un teatro di tradizione, uno fra i pochi presenti in Italia (sono solamente ventinove) che, con forza e determinazione, porta avanti anno dopo anno il suo progetto artistico. Per la Stagione estiva 2023 un’ampia selezione di spettacoli, dal 16 giugno al 15 settembre, che spaziano dalla magia dell’opera, all’eleganza della danza e dei concerti.

“La Stagione del Luglio Musicale Trapanese rappresenta una celebrazione dell’arte e della cultura, una dichiarazione di impegno nel promuovere l’eccellenza artistica e nel portare il grande patrimonio culturale al pubblico. Ci impegniamo ad offrire ai talenti locali uno spazio per potersi esprimere” – queste le parole di Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani e Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapani.

“Ad un anno dal mio insediamento, continua il mio impegno per lo sviluppo del progetto gestionale.

La prima fase della gestione è stata complessa e difficile. Credo che il Luglio Musicale Trapanese, la cui storia e la cui notorietà sono indubbiamente un punto di forza, meriti uno sforzo comune e un impegno di tutte le forze culturali, economiche della città e non solo, per continuare ad essere un punto di riferimento della lirica e dello spettacolo dal vivo della nostra città. Ribadiamo la possibilità di sponsorizzare o di diventare mecenati del teatro attraverso l’art bonus” – così afferma Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese.

“La Stagione è stata pensata per offrire al pubblico un’offerta variegata di esperienze artistiche, dalle più classiche alle più innovative, ponendo l’attenzione sulla scelta di cast di fama internazionale, ma senza dimenticare i talenti locali” – così dichiara Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.

I concerti di giugno

L’apertura della stagione avverrà venerdì 16 giugno, al Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani con il concerto “Uniti per la pace”. Un concerto per l’inaugurazione della Stagione estiva 2023 per diffondere, con la Musica, un forte messaggio di Pace, affermando che là dove c’è la prima non c’è spazio per la seconda, e che vuole essere occasione per esprimere solidarietà emotiva e materiale al Popolo ucraino, anche attraverso una raccolta fondi dedicata. Sul podio il Maestro ucraino Sasha Yankevych, premiato all’XI edizione del Concorso internazionale per direzione d’orchestra “Arturo Toscanini” e ormai affermato in campo internazionale, a dirigere l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese; al pianoforte il giovane pianista russo Dmitry Shishkin, acclamato da pubblico e critica come stella del concertismo internazionale, premiato in alcuni tra i più importanti Concorsi Pianistici Internazionali, come il Busoni di Bolzano, il Tchaikowsky di Mosca, lo Chopin di Varsavia e vincitore assoluto del Concorso Internazionale di Ginevra e del Top of the World Piano Competition. Il concerto sarà arricchito dalla presenza di Chiara Fiorani, giovane soprano di origini siciliane, anche lei affermata in campo nazionale e internazionale.

Si continua il 23 giugno, al Chiostro di San Domenico, con “A new way to feel Tango”, un progetto inedito che ha come scopo l’esplorazione di forme musicali contemporanee ispirate al tango argentino, con il duo pianistico Gemma Dibattista e Marilena Liso che eseguirà un programma novecentesco.

Le opere

Con l’opera si inizia il 7 luglio, e si replica il 9 luglio, al Teatro Giuseppe Di Stefano. Titolo inaugurale uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, “Macbeth” su libretto di Francesco Maria Piave. Dirigerà l’orchestra Sergio Alapont. Regia, scene, costumi e luci sono firmate da Massimo Pizzi Gasparon, maestro del teatro italiano. Il Coro è quello del Luglio Musicale Trapanese, diretto da Fabio Modica. Il Coro di Voci Bianche è preparato da Anna Lisa Braschi. Per i ruoli principali

avremo Serban Vasile Macbeth, Alessandra Di Giorgio Lady Macbeth, Andrea Comelli Banco, Saverio Pugliese Malcom, Mauro Secci Mcduff , Melissa Purnell Dama di Lady Macbeth, Paolo Gatti medico.

Al Teatro Giuseppe Di Stefano il 3 e il 5 agosto ritorna protagonista la grande lirica con la celebre opera buffa in due atti “Il barbiere di Siviglia”, musicata da Gioacchino Rossini, tratta dal libretto di Cesare Sterbini, nella versione Bologna 1816 – edizione Casa Ricordi, Milano. Il Maestro Daniele Agiman dirigerà l’Orchestra. La regia, le scene e i costumi sono di Danilo Coppola. Il Maestro del coro è Fabio Modica. Il cast sarà interamente costituito dai vincitori dell’ultima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”: Kaneko Sayumi Rosina, Shengwu Ou il conte di Almaviva, Ettore Ma Figaro, Mariano Orozco Don Basilio, Kaneko Sayumi Rosina, Pierpaolo Martella Don Bartolo, Sara Semilia Berta, Antonino Arcilesi Fiorello.

Il 20 e 22 agosto le luci del palco si riaccendono, sempre al Teatro Giuseppe Di Stefano, per un’opera tra le più classiche e tradizionali: “La bohème” di Giacomo Puccini, su libretto di Illica e Giacosa. La regia è di Renato Bonajuto, le scene e i costumi di Danilo Coppola. La compagine orchestrale del Luglio Musicale Trapanese sarà diretta dal Maestro Carlo Goldstein.

Puntuale sarà il Coro diretto da Fabio Modica e il Coro di Voci Bianche diretto da Anna Lisa Braschi. Nei ruoli principali: Desirée Rancatore Mimì, Mario Rojas Rodolfo, Andrea Bonsignore Marcello, Francesca Benitez Musetta, Paolo Ingrasciotta Schaunard, Andrea Mastroni Colline.

Anche per le opere della 75a stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese saranno realizzate suggestive illustrazioni a cura dell’illustratore Emanuele Vaccaro.

Nato a Palermo il 3 gennaio del 1997, EmanueleVaccaro frequenta il liceo artistico statale “Damiani Almeyda” e prosegue gli studi presso l’Accademia di belle arti di Palermo dove, nel 2021, consegue il diploma di laurea triennale in grafica d’arte. Un anno più tardi si iscrive alla magistrale di illustrazione per l’editoria nell’accademia di belle Arti di Macerata con il fine ultimo di formarsi come illustratore.

Lo stile è pressoché figurativo, I suoi personaggi sono caratterizzati da elementi geometrici come il naso a piramide e, molto spesso, impostati su prospettive.

Generalmente predilige la tecnica della grafite e, con la stessa filosofia, realizza illustrazioni a colori attraverso l’utilizzo di acquerelli e pastelli.

Questi tre titoli offriranno una varietà di stili e generi, spaziando dal romantico al drammatico e all’umoristico, per una stagione operistica ricca e diversificata anche nella proposta artistica degli allestimenti.

Certamente, anche l’opera da camera, in grado di affrontare temi profondi e coinvolgenti, spesso con una narrazione più intima e una maggiore enfasi sui personaggi, avrà il suo spazio nella stagione estiva.

A tal proposito sarà riproposto il 9 e l’11 settembre, al Chiostro di San Domenico, “Il ricordo che se ne ha”, una produzione del Luglio Musicale Trapanese, tratta dai romanzi autobiografici della giornalista trapanese Mariza d’Anna. I testi sono di Guido Barbieri, le musiche di Carla Magnan e Carla Rebora, mentre la regia e le scene sono affidate a Maria Paola Viano. In scena ci saranno i musicisti Paola Biondi, Debora Brunialti, Paolo Fumagalli, Edmondo Romano e il già citato Barbieri come voce narrante.

I concerti

Per gli appassionati di musica classica, il Luglio Musicale Trapanese ha ideato una serie di concerti che metteranno in mostra alcuni dei più talentuosi artisti locali. Una selezione di concerti che abbracciano una varietà di stili musicali. Non mancheranno anche omaggi a compositori come Sergej Rachmaninov, in occasione del 150° anniversario della nascita, e soprani come Maria Callas, per il 100° anniversario della nascita. In particolare il 14 Luglio, al Teatro Giuseppe Di Stefano, si esibiranno alcuni dei vincitori del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” e la vincitrice assoluta del I Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Domenico Scarlatti”. In programma opere di Bellini, Leoncavallo, Puccini, Rachmaninov, Verdi sotto la direzione del Maestro Samuele Galeano.

Una stagione fatta di concerti sinfonici come quello del 22 luglio al Teatro Giuseppe Di Stefano con l’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese diretta da Alberto Maniaci che proporrà accanto ad opere di Tchaikovsky e Prokofiev, una composizione appositamente scritta dal compositore Andrea Ferrante.

Nel cartellone del Luglio Musicale Trapanese protagonista della serata del 4 agosto al Chiostro di San Domenico sarà il ciclo “Winterreise”, capolavoro della maturità del più grande liederista di sempre Franz Schubert che, come pochi altri, ha dato una forte impronta all’estetica musicale del Romanticismo: il basso Andrea Mastroni sarà interprete vocale con al pianoforte Mattia Ometto.

L’8 agosto, “Tramonto in musica” a Torre di Ligny, luogo suggestivo della città, con il concerto dei fratelli Giovanni e Manuel Burriesci, due eccellenze assolute in campo musicale che, nonostante la giovanissima età, vantano già una bella storia artistica.

Il 19 agosto andrà in scena, infatti, il concerto di chitarra con il duo Pietro Cintura e Marco Gerolin che suonerà al Chiostro di San Domenico un repertorio carico di emozioni e passione come quello tipico del tango argentino del grande Maestro Astor Piazzolla.

Ed infine una celebrazione della musica di Gershwin e una preziosa opportunità per gli appassionati di godere della sua eclettica eredità in “Gershwin senza confini”. L’1 settembre, al Teatro Giuseppe Di Stefano, al pianoforte Franco Foderà con l’Orchestra di Fiati Trapanese e i direttori Rosario Rosa e Nicolò Scavone.

La danza

Ma la Stagione Lirica non si ferma qui. Il palcoscenico del Teatro Giuseppe Di Stefano si trasformerà in una magnifica cornice per la danza, con coreografie e movimenti eseguiti da compagnie di qualità come la Compagnia Omonia – Contemporary Arts e la MoNo Dance Company. Ogni passo, ogni gesto e ogni nota musicale si fonderanno insieme per creare un’esperienza visiva e sonora mozzafiato. Il 30 agosto con “Chroma” con la regia e la coreografia di Silvia Giuffrè

e il 7 settembre con “Bach incontra Dante” con regia e coreografie di Monica Montanti e Damiano Artale. Due spettacoli che vanno oltre i confini tradizionali della danza e affascinano con la loro forza espressiva e il loro impatto emotivo.

Il Premio Tonino Di Pasquale

Il Luglio Musicale Trapanese concluderà la programmazione con il prestigioso “Premio Tonino Di Pasquale”, giunto alla sua quarta edizione, organizzato dall’Associazione Culturale KirArt.

La serata finale avrà luogo il 15 settembre al Teatro Giuseppe Di Stefano. Il concorso ha come tema la Musica Jazz e lo Swing, genere musicale amato dal Maestro Tonino Di Pasquale, scomparso il 12 gennaio 2020, al quale è dedicato il premio. Mariella Bonfiglio, moglie dello scomparso Maestro ed ideatrice del Concorso, ha deciso di onorare la Memoria di Tonino Di Pasquale con un Premio rivolto alle scuole, ai giovanissimi ed ai giovani di una età compresa fra i 10 ed i 40 anni con una serata di beneficenza e premiazione finale.

“La Musica e la Ricerca insieme per la Vita!”: questo il motto dell’iniziativa. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla ricerca sui tumori rari al fegato, partner l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Saverio De Bellis” con la direzione scientifica del Prof. Gianluigi Giannelli.

La IV Edizione del Premio Tonino Di Pasquale sarà avvalorata dalla presenza del prestigioso Saint Louis College of Music di Roma, partner ufficiale del Premio, che consegnerà le borse di studio per i vincitori ( https://www.slmc.it/). La direzione artistica del Premio è affidata ai maestri Riccardo Biseo, Giampaolo Ascolese e Nino Errera.

Sarà possibile scaricare il regolamento e la domanda di iscrizione sul sito www.premiotoninodipasquale.it: Sarà possibile iscriversi fino al 31 luglio 2023.

Biglietti

Opere

Macbeth di G. Verdi

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini

La Bohème di G. Puccini

Settore Platinum intero € 45,00, ridotto* € 35,00

Settore Gold intero € 35,00, ridotto* € 25,00

Settore Silver intero € 25,00, ridotto* € 15,00

Il ricordo che se ne ha

€ 16,00

Concerti

Concerto “Uniti per la Pace”

Omaggio a Maria Callas e Sergej Rachmaninov

Concerto Sinfonico

Settore Platinum intero € 35,00, ridotto* € 25,00

Settore Gold intero € 25,00, ridotto* € 15,00

Settore Silver intero € 15,00, ridotto* € 10,00

Gershwin senza confini

intero € 16,00, ridotto* € 8,00

Tramonto in musica

A New Way To Feel Tango

Winterreise

Chitarra senza confini

€ 10,00

Danza

Chroma

Bach incontra Dante

intero € 16,00, ridotto* € 12,00

Prove generali opere

Macbeth di G. Verdi – 5 luglio 2023

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini – 1 agosto 2023

La Bohème di G. Puccini – 18 agosto 2023

€ 5,00 (posto libero)

I biglietti sono acquistabili: al botteghino, presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, e online su www.lugliomusicale.it.

Abbonamenti

Abbonamento I turno

Macbeth di G. Verdi – 7 luglio 2023

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini – 3 agosto 2023

La Bohème di G. Puccini – 20 agosto 2023

Settore Platinum intero € 120,00, ridotto € 93,00

Settore Gold intero € 90,00, ridotto € 63,00

Abbonamento II turno

Macbeth di G. Verdi – 9 luglio 2023

Il barbiere di Siviglia di G. Rossini – 5 agosto 2023

La Bohème di G. Puccini – 22 agosto 2023

Settore Platinum intero € 120,00, ridotto* € 93,00

Settore Gold intero € 90,00, ridotto* € 63,00

Abbonamenti concerti

Concerto “Uniti per la Pace”

Omaggio a Maria Callas e Sergej Rachmaninov

Concerto Sinfonico

Settore Platinum intero € 90,00, ridotto* € 63,00

Settore Gold intero € 60,00, ridotto* € 51,00

Abbonamento Danza

Chroma

Bach incontra Dante

Settore Platinum, Settore Gold e Settore Silver

€ 28,00, ridotto* € 20,00

Gli abbonamenti sono acquistabili solo ed esclusivamente al botteghino.

Sconto del 10% riservato ai possessori della Trapani Welcome Card.

L’Ente Luglio Musicale Trapanese aderisce a 18App e Carta del Docente. Per tutte le informazioni consultare il sito www.18app.italia.it o www.cartadeldocente.istruzione.it.

Scontistica per enti o associazioni convenzionate.

Orari botteghino

Viale Regina Margherita 1, Trapani (all’interno della Villa Margherita)

Lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 18:30

Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 20:30

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 20:30

*Under 24, over 65, categorie protette, previa presentazione di un documento di riconoscimento.

Luglio Musicale Trapanese e Aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi insieme per la Festa della Musica 2023 e per l’intera stagione

La musica torna a essere protagonista negli aeroporti italiani il 21 giugno e anche al “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi in occasione della Festa della Musica 2023, tema di quest’anno “Vivi la Vita”.

L’appuntamento con la musica è organizzato da Airgest in partnership con Ente Luglio Musicale Trapanese. Si inizia alle ore 10.00, presso l’Aeroporto “Vincenzo Florio”, con il concerto del Sax Solum Ensemble diretto dal Maestro Antonino Peri. La formazione, per l’occasione sarà composta dal sax soprano di Giorgia Grutta e Clara Galvano; al sax contralto Antonino

Peri e Vincenzo Faraone; al sax tenore Rita Caterina e Filippa Bianco; al sax baritono Roberto Nobile. Un’esperienza di ascolto differente dai più consueti concerti cameristici, con le sonorità del saxofono per creare un insieme timbrico assolutamente innovativo. Durante la mattinata si esibirà anche il Monesis Duo con i musicisti siciliani, Giuseppe Mazzara e Giorgia Grutta. Un concerto con due strumenti così particolari e allo stesso tempo così potenti: da un lato la fisarmonica, straordinario strumento dal suono profondo, che con i suoi intrecci armonici crea una vera e propria orchestra; dall’altro lato c’è il sassofono soprano, strumento dal suono acuto ma dolce e profondo insieme. Un viaggio insomma che ripercorre le orme di autori celebri come Joahnn Sebastian Bach, Astor Piazzolla e autori dei giorni nostri come Gorka Hermosa, Silvio Zalambani e tanti altri, passando dalla musica classica alla musica moderna, dalla musica brasiliana al tango.

La stagione teatrale Oddo Management

Si apre il sipario del Teatro Tonino Pardo di Trapani: tutto pronto per la prima stagione teatrale del rinnovato teatro trapanese che grazie al nulla osta concesso dall’Ente Luglio Musicale Trapanese alla Oddo Management potrà dunque ritrovare i grandi spettacoli teatrali sulle proprie tavole.

Il progetto “Sipario Aperto”, prodotto dal Teatro Abc di Catania con la direzione artistica e logistica della Oddo Management rappresenta una novità assoluta e di grandissimo rilievo culturale, con un programma ricco di spettacoli già pronto per essere pubblicato.

La rassegna ospiterà infatti grandi nomi del teatro nazionale, con una ricca varietà di generi teatrali: in scena Carlo Buccirosso con il suo “L’erba del vicino è sempre più verde”, Pino Insegno e Alessia Navarro con “Oggi sposi..sentite condoglianze” e Moni Ovadia e Marianella Bargilli con “Assassinio nella Cattedrale” per la regia di Guglielmo Ferro. Ad essere rappresentati al Pardo di Trapani non mancheranno i classici della letteratura nostrana con Pippo Pattavina pronto a vestire i panni del Professore Toti in “Pensaci, Giacomino!” e Nadia De Luca che sarà la protagonista, insieme ad Enrico Guarneri, della verghiana “Storia di una capinera”. Infine un beniamino della comicità siciliana, Sergio Vespertino, porterà in scena la nuova commedia “Il Signor Vatellappesca”.

Grande soddisfazione traspare dalle parole di Katia e Giuseppe Oddo, orgogliosi di poter proseguire ad offrire eventi di rilievo nel territorio trapanese: “Siamo entusiasti di presentare una stagione teatrale così bella, completa e di qualità e siamo sicuri che il pubblico apprezzerà l’offerta, augurandoci di poterlo ospitare numeroso.”

Sei eventi che si svolgeranno da novembre 2023 ad aprile 2024 per i quali Natale Pietrafitta, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese esprime tutto il suo orgoglio: “Sono felice di aver ricevuto impulso dalla Oddo Management al fine di instaurare una stabile collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese e i fratelli Oddo. La scelta di aderire alla proposta è nata dal progetto di ampliamento dell’offerta artistica del teatro. Sono sicuro che questo sia solo l’inizio di una sempre più intensa e proficua collaborazione tra l’Ente e la Oddo Management a vantaggio di Trapani e dei trapanesi”.

Per maggiori informazioni sui dettagli e le date dei vari eventi, si possono visitare le pagine social ufficiali della Oddo Management e dell’Ente Luglio Musicale o chiamare i seguenti numeri di telefono 342/0330263 o 388/5662176.

