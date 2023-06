Un Artista al Mese

Siete tutti invitati all’inaugurazione della seconda mostra in calendario presso il nostro Show Room in Piazza Matteotti, 5 a Greve in Chianti (FI). Non mancate domenica 11 giugno alle ore 17:30 all’apertura della mostra PILLOLA DAY del nostro grande Amico e Artista LEONARDO BOSSIO. VI PRESCRIVIAMO QUESTA CURA ALLA TRISTEZZA e ALLE ANGOSCE DEL QUOTIDIANO…UNA PILLOLA DELLA FELICITÀ. Come l’artista nostro ospite l’ha battezzata! Dopo anni di frenetica e costante collaborazione con questo bravo artista, all’oggi professore presso il liceo artistico siamo felici di presentare un assaggio della sua copiosa ed eclettica produzione artistica. Padrone da sempre della materia scultorea, professionista indiscusso, porta avanti da anni un tema specifico, che lo fa conoscere e riconoscere anche oltre i confini nazionali: una cura, come ama definirla lui stesso, per uscire dai guai, dalla crisi economica, sociale, psicologica, una pillola curativa. Pillola come oggetto simbolo rassicurante che dovrebbe avere il potere di far star bene. Le pillole sono cure pensanti, o con facce di donne, possono avere un motore, o potrebbero galleggiare sull’Arno, ma sempre avranno la forma che lui gli ha dato; sempre riconoscibile pur mutevole nel suo simbolismo. Prototipi di situazioni, “curative” diverse, curiose, ironiche, ma anche riflessive. Grazie alla sua conoscenza della scultura, pratica scultura da sempre, prima al liceo, poi all’accademia, in fonderia, nelle scuole, naturalmente presso il suo studio e per tante commissioni dalle più disparate lavora nel settore dell’arte, ma anche in quello del design d’autore e in ambito architettonico, è padrone di ogni materiale, e quindi le pillole di Leonardo potranno avere il sapore del gesso, o del marmo, dell’argilla cotta oppure del sapone o della cera profumata, la lucidità degli specchi, oppure potranno essere soltanto proiezioni su una parete buia. In ogni caso la pillola di Leonardo sarà sempre il suo riconoscibile linguaggio, la lingua o la parola con la quale esprimerà il suo pensiero, e le riconoscerete queste pillole di felicità in ogni loro espressione. Leonardo Bossio

Via Raffaello Luti, 22, 59100 Prato PO

T. 0574 055564 / W. www.leonardobossio.com