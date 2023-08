COSE DELL’ALTRO MONDO

camminata artistica in Certosa

mercoledì 30 agosto – ore 21

Cimitero Monumentale della Certosa

Un’esperienza interattiva fatta dagli stessi partecipanti per esplorare il cimitero monumentale nelle suggestioni del crepuscolo. Non una visita guidata, né uno spettacolo, ma un percorso umano e poetico per attraversare la Certosa come porta sull’infinito. Una camminata artistica con un percorso interamente ispirato alle donne, che dalla scrittura di Cristina Campo, toccherà le arti, la musica, l’impegno sociale e la resistenza del femminismo ante litteram.

Cose dell’altro mondo vuole proporre un modo nuovo di vivere i luoghi e la storia del cimitero monumentale attraverso una serie di pratiche interattive come il lavoro sugli stimoli sensoriali, esercizi di ascolto e osservazione, improvvisazioni nello spazio, elementi di racconto e narrazione, spunti di lettura e riflessione. La Certosa come porta sull’infinito offre molteplici spunti per sviluppare l’idea della ‘soglia’ e del ‘passaggio’ tra vita/morte, luce/ombra, aperto/chiuso, finito/infinito. Così come i portici diventano il cardine del lavoro sul senso di una comunità in cui ogni persona possa essere rilevante per un progetto condiviso, proprio come ogni colonna lo è nella struttura architettonica di un assieme. Veri protagonisti di questo percorso a tappe saranno dunque la Certosa come luogo della memoria valorizzata da un progetto immersivo e partecipato. E soprattutto i visitatori chiamati a confrontarsi con il luogo in maniera attiva e dinamica, contribuendo a creare una sorta di diario poetico e umano di un’esperienza in cammino.

A guidare i percorsi Giuditta de Concini (performer, interprete di Bharatanatyam), Sara Giordani (performer, insegnante di yoga, esperta di pratiche somatiche), Alessandro Tampieri (attore, regista, dramaturg) che porteranno gli strumenti della loro formazione e pratica artistica, per accogliere a ogni incontro un gruppo che si vorrebbe aperto a tutte e tutti.

In replica: mercoledì 20 settembre – ore 21

Info e prenotazioni: progettometrozer o@gmail.com / 338 9300148

Contributo di 12 euro, di cui 2 euro devoluti alla Certosa.

A cura di MetROzero.

In collaborazione con It.a.cà. festival del turismo responsabile e Libreria Trame. Nell’ambito di Patto per la Lettura di Bologna.

Con il contributo del Comune di Bologna.

Cose dell’altro mondo fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.