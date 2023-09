Venezia, 14 settembre 2023 – Dedicato alle nuove sfide ambientali, Ecologies, è il terzo dei cinque appuntamenti di Mondo Novo, il Public Program del Padiglione Italia alla 18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura, che si svolge al Teatrino Grassi, a Venezia, tra il 20 maggio e il 26 novembre 2023, per riflettere sui temi cruciali dell’Architettura oggi con alcuni dei protagonisti più rilevanti e innovativi della scena internazionale. Mondo Novo, a cura di Fosbury Architecture in collaborazione con Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Pinault Collection, è realizzato con il sostegno di Bottega Veneta. Di fronte al declino dell’antropocentrismo e in preparazione alla sfida della sopravvivenza della specie umana, venerdì 22 settembre 2023, dalle ore 18.00 alle 20.00, all’interno del Teatrino di Palazzo Grassi si discuterà della necessità di riconfermare il contratto spaziale tra uomo e natura nella prospettiva dei futuri cambiamenti climatici, domandandosi quali strumenti può utilizzare oggi il design per leggere il fenomeno, valutarne l’impatto e proporre nuovi modelli. Dalle 18.00 alle 18.30, l’associazione di architetti Possibility of an Island presenterà un programma educativo sviluppato grazie a diverse pratiche collettive – tra cui Spaziale – che riflette sull’ecologia di Venezia e più in particolare sull’ecosistema dell’isola Falconara. Dalle 18.30 alle 20.00, Andrea Bagnato (ricercatore), Leonardo Caffo (filosofo, scrittore e curatore) e Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin, architetti) si confrontano sulle possibilità del design come pratica trasformativa volgendo uno sguardo alle tematiche ambientali e alle possibilità materiali, tecniche, sociali e discorsive offerte dalle pratiche architettoniche. Formafantasma ha accolto l’invito di Flos – sponsor tecnico del Padiglione Italia – a partecipare all’episodio 3 del Public Program, ‘Ecologies’. Il tema trattato in questo episodio è infatti un punto centrale della filosofia del brand, con cui i designer collaborano da tempo nella continua ricerca di soluzioni e progetti responsabili, volti a ridurre l’impatto sull’ambiente. MONDO NOVO Mondo Novo, il Public Program del Padiglione Italia alla 18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura, che si svolge al Teatrino Grassi, a Venezia, tra il 20 maggio e il 26 novembre 2023, per riflettere sui temi cruciali dell’Architettura oggi con alcuni dei protagonisti più rilevanti e innovativi della scena internazionale. Mondo Novo, a cura di Fosbury Architecture in collaborazione con Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Pinault Collection, è realizzato con il sostegno di Bottega Veneta. Nei cinque appuntamenti di Mondo Novo gli invitati cercheranno di delineare possibili traiettorie collaterali della pratica insieme ai curatori e ai progettisti e advisor protagonisti del Padiglione.

Ogni appuntamento sarà tematico, incentrato su una serie di momenti di confronto tra diverse generazioni di soggetti e pratiche provenienti sia dalla disciplina, che da altri campi delle scienze e della creatività: con l’obiettivo comune di codificare nuovi linguaggi per descrivere e affrontare le sfide della contemporaneità. Cinque temi per cinque appuntamenti: paradigmi, edifici, ecologie, economie, maestri. Cinque questioni da sempre presenti nel dibattito della disciplina, ma che necessitano di costante aggiornamento del loro senso. Prossimi appuntamenti:

venerdì 20 ottobre 2023 | Economies venerdì 24 novembre 2023 | Masters