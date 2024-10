Al Teatro Malibran a Venezia “Omaggio a Ennio Morricone” del Maestro Diego Basso

Nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo per la prima volta in cartellone il brano “Marco Polo Main Theme” composto da Morricone negli anni 80.

Mercoledì 27 marzo

alle ore 19.00, al Teatro Malibran di Venezia, il Maestro Diego Basso, dirigerà i quarantasei elementi dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana nel concerto “Omaggio a Ennio Morricone”, dedicato al genio del compositore romano, autore della più bella musica del nostro tempo, capace di raggiungere e coinvolgere pubblico di tutte le generazioni.

Il progetto musicale “Omaggio a Ennio Morricone” è stato ideato dal Maestro Basso nel 2004. A vent’anni di distanza torna in qualche modo all’origine del progetto musicale dedicato a Morricone, riportandolo alla sua versione esclusivamente sinfonica.

L’Omaggio a Morricone del Maestro Diego Basso

Il cartellone scelto per il Teatro Malibran ripercorrerà le sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema, a partire dalla alla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone, fino alla produzione cinematografica più recente. Un viaggio emozionale dal deserto del “Segreto del Sahara” all’America di “Per un pugno di dollari” “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta il west”. Dalla giungla con “The Mission”, fino alle strade di New York con “C’era una volta in America” e “Sacco e Vanzetti” per tornare in Europa, alla Francia di “Joss il professionista (Le professionnel)” e all’Italia di “Malena” e di “Nuovo Cinema Paradiso”. E ripartire nuovamente verso l’Oriente, per scoprire un Morricone forse meno noto al grande pubblico.

Prima esecuzione del Marco Polo Main Theme

In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo che ricorre quest’anno, infatti, il Maestro Basso ha inserito in scaletta per la prima volta il “Marco Polo Main Theme”, musica composta da Morricone per il film per la TV realizzato nei primi anni ’80 dalla RAI.

Profondo conoscitore degli strumenti dell’orchestra, il Direttore Diego Basso, ha diretto numerosi concerti dedicati all’universo del compositore romano e alle sue composizioni, radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le musiche di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi.

Il concerto è realizzato in collaborazione con Fest Fenice e Venezia Unica.

Omaggio a Ennio Morricone è una produzione AVA Sound Live Music.

Biglietteria

Concerto Omaggio a Ennio Morricone – 27 marzo 2024 ore 19.00

I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Mestre, Dolo.

Un’ora prima dello spettacolo nella biglietteria del Teatro Malibran.

Biglietteria telefonica +39 041 2722699

biglietteria online www.teatrolafenice.it